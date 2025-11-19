Esto sabemos de ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la SSPC informó sobre la detención del presunto autor intelectual.

A más de dos semanas del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, autoridades de seguridad confirmaron la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente es uno de los autores intelectuales del homicidio ocurrido el 1 de noviembre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ‘El Licenciado’ es uno de los líderes de la célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presuntamente, Jorge Armando formó parte de la autoría del plan para el homicidio de Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero.

Según el análisis de mensajes telefónicos, ‘El Licenciado’ ocupaba un rol de mando y fue él quien emitía instrucciones para los autores materiales del homicidio, identificados como Ramiro ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’.

PERFIL: ¿Quién es ‘El Licenciado’, autor del homicidio de Carlos Manzo?

Jorge Armando ‘N’, conocido por su apodo de ‘El Licenciado’, fue presuntamente quien coordinó las órdenes para que se llevara a cabo el ataque contra el alcalde Carlos Manzo durante el Festival de las Velas en Uruapan.

Las investigaciones indican que ‘El Licenciado’ es uno de los líderes de una célula criminal, la cual a su vez está vinculada al CJNG, cártel ligado al ataque contra Manzo.

Víctor Manuel ‘N’, un joven de 17 años, fue reclutado por el CJNG y fue quien disparó contra Carlos Manzo esa noche. Fue abatido en el lugar.

El joven iba acompañado por Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes fueron localizados sin vida el 10 de noviembre pasado sobre una carretera de Uruapan-Paracho, Michoacán.

Tras el análisis de los teléfonos de Ramiro y Fernando Josué ‘N’, se identificó la manera en que fue planeado el atentado contra Carlos Manzo.

García Harfuch detalló que el homicidio de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de una aplicación de mensajería en la que se dieron instrucciones durante la tarde del sábado 1 de noviembre.

Se identificó que en un grupo de mensajería, ‘El Licenciado’ tenía un rol de mando y fue quien ordenó a los miembros “colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde”, así como compartir su ruta y horarios.