¿Qué sabemos de los dos cuerpos hallados y supuestamente involucrados en el asesinato de Carlos Manzo?

Dos presuntos cómplices en el homicidio de Carlos Manzo fueron hallados sin vida en Michoacán. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Sin cabos sueltos por el asesinato de Carlos Manzo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que dos sujetos localizados sin vida en Capácuaro habrían participado y acompañado al sicario que la semana pasada identificaron como Víctor Manuel ‘U’, de 17 años.

“Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio (de Manzo)”, cita Reforma al gobernador de Michoacán.

El 10 de noviembre, Ramírez Bedolla mencionó que uno de los escoltas de Carlos Manzo mató a Víctor Manuel ‘U’, pese a que este estaba inmovilizado tras el atentado.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el asesinato de dos presuntos cómplices en el asesinato de Manzo?

La Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones sobre dos cadáveres que pudiesen tener relación con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Sin embargo, fuentes de la institución informaron que se trabaja en pruebas periciales por expertos en varias disciplinas.

Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán, reveló que los cuerpos sin vida de Josué ‘N’, de 16 años, y otro sujeto fueron localizados en la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de la comunidad Capácuaro.

“Estamos cotejando su posible participación. En un rato más tendremos una respuesta de periciales y podremos compartir a detalle cualquier situación sobre este hecho”, declaró Torres Piña en entrevista con medios de comunicación el 13 de noviembre, antes de reunirse con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El medio antes citado señala que Josué ‘N’ no fue reportado como desaparecido por sus familiares. Fue después, cuando lo localizaron y confirmaron su identidad, que reclamaron su cuerpo. Supuestamente, era originario de una localidad cercana a Uruapan.

¿Se investiga vínculos con el crimen organizado y los escoltas Manzo?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que realizan los peritajes correspondientes para determinar si el arma de fuego coincide, pero no confirmó que se trató de una ejecución extrajudicial.

En tanto, García Harfuch descartó que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde tuvieran nexos con el crimen organizado.

“No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada”, aclaró en conferencia de prensa del 3 de noviembre el secretario.

Con información de Arturo Estrada.