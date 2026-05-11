Las crisis del obradorato

El régimen del obradorato está en un momento de policrisis, y por lo que se observa con sus trucos distractores de estos días se pensaría que sus viejas recetas de “caja china” ya no le sirven aunque trate de aferrarse a su narrativa demagógica como a un fierro caliente, cada día se ve la crisis en la ausencia de operadores políticos, la falta de resultados positivos para México en las políticas públicas que dice implementar y lo más importante, se evidencia una vez más su falta de visión de Estado y que pone por encima de este y del país los intereses de facción, los intereses de Morena y al verdadero dueño de este partido. Se han cargado ya la democracia, han capturado al Estado y con “tantos fierros en la lumbre” que traen para decirlo muy claro, parece que con tal de salvarse se quieren también cargar al país veamos unos datos.

En el informe sobre las libertades en el mundo de la organización freedom House con sede en Washington de este año, México sigue teniendo índices muy bajos como los tiene también en otras mediciones que más abajo comentaremos, en este informe alcanzó sólo 26 puntos de 40 posibles en el rubro de “derechos políticos”, así como 32 de un total de 60 en “libertades civiles”, se dice que esta calificación del primer rubro es debido a “las graves deficiencias en el Estado de derecho que limitan en gran medida el pleno disfrute de los derechos políticos y las libertades civiles de la ciudadanía”, pero abiertamente señala que la violencia que sufren los mexicanos por el crimen organizado, así como la corrupción, la violacion de los derechos humanos y la inmensa impunidad que existe significa un gran desafío para la gobernabilidad, por ello califica a nuestro país como “parcialmente libre”, el informe contempla a 195 países y evalúa las libertades y derechos reales de los que disfrutan en estos, los ciudadanos.

Ya el reporte 2026 del Instituto V-Dem, presentado por la Universidad de Gotemburgo con sede en Suecia, clasifica a México como una “autocracia electoral“ y la ubica en una zona gris por su “gran deterioro democrático”, coincidiendo con el informe de Freedom House “por el retroceso en libertades”, amén de las acciones de concentración de poder en manos del ejecutivo, dañando gravemente la división de poderes y de manera particular la independencia del poder judicial, si, señala que hay elecciones pero con un gran deterioro en la calidad democrática y el funcionamiento institucional, expresa que hay una relevante disminución en la libertad de expresión y ataques a los medios de comunicación y que la participación social es más vulnerable frente al poder.

El Índice de Democracia del periódico británico The Economist de 2025 califica a México como un “régimen híbrido “ con una calificación reprobatoria de 5.3, colocándolo en el lugar 86 de un total de 177 países donde se realiza el estudio, y lo pone en este lugar, debido al debilitamiento del Estado de derecho, los ataques a la oposición y medios de comunicación y sobre todo, la gran preocupación por la falta de independencia del poder judicial, no es nuestro país según este informe ya más una democracia, sino en ruta acelerada a un régimen autoritario, y abunda en señalar el deterioro de las libertades civiles, la concentración del poder, en un contexto de aguda polarización.

Mientras que el panorama económico para México según la OCDE para este año es que el PIB crezca 1.4%, y hace énfasis en la debilidad fiscal, así como lo abultado de la informalidad laboral, recomienda gastar mejor con un “ enfoque más estratégico para potenciar el crecimiento y priorizar el gasto público, y un marco regulatorio que fomente la competencia en el sector de las telecomunicaciones, garantizar la independencia del regulador y avanzar en el gobierno digital para ampliar la cobertura, fomentar la innovación y mejorar la prestación de servicios” ; el FMI proyecta un crecimiento de 1.6% ; Banorte apuesta por un crecimiento del 1.8; mientras que Banco Base lo ubica en 1% y Pantheon Macroeconomics espera 1.2% , los economistas privados consultados por Banxico estiman sólo 1.3%, pero todos ubican que los factores de riesgo son los temas de la inseguridad, el quiebre del estado de derecho, la incertidumbre generada también por el contexto internacional, y mientras esto preocupa y bastante a los inversionistas privados, Altagracia Gómez, la encargada por la presidenta para la buena relación con el sector privado les espeta que “el gobierno de México pide cero excusas para invertir “ como si ella como parte de ellos no supiera que nadie arriesgará su dinero y menos si no tienen la cercanía del gobierno con todo lo que eso implica como ella. El único móvil que tiene el capital para invertir es la ganancia y si eso no se garantiza por el quiebre del estado de derecho , la inseguridad y una economía estancada no actuarán como almas caritativas.

Hay que aclarar además que estas expectativas de crecimiento que de por sí son bajas se deben de manera especial por la derrama económica que dejará el mundial de futbol, recordemos que el primer trimestre la economía cayó 0.8%, pero la inversión pública en los primeros meses del año ha caído casi el 16%, y la inversión privada sigue contraída porque no hay un ambiente favorable en el largo plazo, la violencia e inseguridad ( cobro de piso por el crimen organizado), la falta de un verdadero estado de derecho, el contexto internacional que vivimos y la incertidumbre de lo que pasará con el tratado comercial, entre otros son las verdaderas causas.

El bloque legislativo que López Obrador armó, ahora cruje por la búsqueda de sus propios intereses tanto del PT como de los verdes, y la incapacidad de los dirigentes de Morena para institucionalizar ese movimiento y mantener la coalición adelanta ya la lucha intestina por las candidaturas para el próximo año.

Los escándalos desatados por la solicitud del gobierno de Trump de que se detengan para fines de extradición a varios funcionarios de Sinaloa, y las declaraciones permanentes del presidente norteamericano de que en México los que mandan son los cárteles y la amenaza de que si el gobierno morenista no hace su trabajo ellos lo harán, y las respuestas de la presidenta que son solo excusas y una obvia tapadera a la relación de múltiples acusaciones y evidencias de colusión de muchos de sus dirigentes de Morena con el crimen organizado, exponen no solo la demagogia de sus “ principios”, sino que además la gran impunidad ante los innumerables casos de corrupción los desnudan de todos sus ropajes, que por eso tratan de cubrirse con la bandera nacional con gritos de plañideras de nacionalismo. La crisis moral de lo que su narrativa decía sobre sus valores y la confrontación con sus realidades es parte de su actual policrisis. Y mientras tanto, ni sus luces de la oposición partidista.