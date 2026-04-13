En el túnel del peligro y la incertidumbre

Es difícil aventurar alguna proyección sobre lo que puede suceder en el mundo en estos momentos, asistimos a un verdadero terremoto de acontecimientos y decisiones, que querer leer con la lógica o antecedentes parecidos en otro momento histórico no son válidos ahora, por la gran velocidad con la que se trasmiten gracias a los medios de comunicación y ahora las famosas redes sociales, y por supuesto que la guerra de propaganda agudiza el tema por estas últimas, lo que nos pone en una tensión permanente y con responsabilidad debemos de tomar la información disponible verificada para emitir una opinión.

El fracaso en Pakistán de las negociaciones para parar la guerra en contra de Irán por parte del gobierno de Trump, inició desde el momento en que Israel en ningún momento detuvo el bombardeo sobre Líbano y además no estar presente en las pláticas, se entiende que se subordinaría a lo acordado por los Estados Unidos, pero nunca fue explícito eso, como tampoco quedaba claro que el tema de Líbano estaría en la agenda de las negociaciones.

De una guerra ilegal y sin el menor respeto por el derecho internacional que en su narrativa inicial por parte de Trump, estaba el de derrocar el régimen político-religioso de los ayatolas en Irán, se fue trasladando después de los intensos bombardeos del gobierno norteamericano e israelí al control del estrecho de Ormuz, que llevó de manera inmediata a poner en duda las expectativas de crecimiento económico que las instituciones financieras tenían a principios de enero para 2026, y a un aumento del precio de los combustibles alentando la inflación en el mundo y que con el aumento de los fertilizantes ha hecho que suban los precios de los productos agrícolas, amén de que al cerrar Irán el estrecho, y alargarse y extenderse en toda la región de Medio Oriente el conflicto bélico, las expectativas económicas se han vuelto pesimistas y han hecho, incluso, que las alianzas históricas en el terreno militar como Europa con la OTAN con los Estados Unidos se tambaleen y que las relaciones comerciales abolladas con la política arancelaria de Trump desde el año pasado muchos países inicien una relación de mayor acercamiento con China. Pero ahora con el fracaso de las negociaciones en Pakistán, Trump dice que bloqueará el estrecho de Ormuz. De decir que liberaría el estrecho ahora lo bloquea, con todo lo que eso implica para el mundo.

La relación de dependencia de la Unión Europea del petróleo y gas tanto con Medio Oriente, como de Rusia, y la importancia estratégica de su paso por el estrecho de Ormuz, ahora se ve más complicada por que los llevaría a voltear a Rusia en un momento en que se han mantenido firmes en las sanciones contra Putin por su invasión a Ucrania, pero que Trump con la guerra en contra de Iran ha levantado las sanciones para “aliviar” la crisis de los precios de petróleo para el mundo, lo que pone a la Unión Europea en un predicamento. La pregunta es ¿cuánto tiempo podrán aguantar sin el surtimiento de petróleo tanto Europa como China y cuáles serían las consecuencias económicas para el mundo de esto?.

Para México todo esto, por supuesto, que tiene repercusiones, ya está el aumento de los precios de las gasolinas y de los fertilizantes que han visto su impacto en un aumento en la inflación, y el Banco de México teniendo como principal función el controlar la inflación ha bajado la tasa de interés, contrario a todo lo que los bancos centrales están haciendo y provocando también una fuga de capitales, en un contexto donde recordemos en los 7 años del obradorato la economía no ha crecido y ahora estamos más cerca de tener una economía estancada y con inflación.

No olvidemos que contra reloj también se están dando las negociaciones para la ratificación del Tratado Comercial, y después de esta situación en Iraán y su fracaso hasta hoy por parte de Trump, no solo ha llevado a fracturarse su movimiento MAGA por aquello de que les prometió que Estados Unidos no se metería en guerras y ahora no solo lo hizo, no ha ganado y no sabe cómo salir de ello, sino que con las elecciones para noviembre y una economía con presiones y pegándole directo al bolsillo de los electores norteamericanos, en su narrativa solo les quedaría volver a vociferar contra los migrantes, la seguridad de sus fronteras, la lucha contra los cárteles de la droga y que las inversiones regresen a los Estados Unidos, en pocas palabras volver a las andadas contra México,y ahí es donde estriba el peligro para nuestro país.

En esa estrategia del “caos” que mantiene Trump es muy difícil prever que puede suceder si ya llegó al límite no imaginado y no dicho por ninguno antes de el de que “en una noche acabaría con toda una civilización “ refiriéndose a Irán, entonces cualquier cosa se puede esperar, pero también en el ego de la misma persona puede hacer cualquier cosa, lo que lleva a interrogarse ¿dónde se puede sentar alguien con razonamientos a negociar?. Por eso es que voces de la oposición demócrata, antiguos aliados de MAGA y analistas norteamericanos comienzan a mencionar la posibilidad de aplicarle la enmienda 25, aquella que habla en la Constitución de los Estados Unidos del mecanismo para destituir a un presidente por su incapacidad para ejercer el cargo de Presidente. Mientras tanto, seguimos en grave peligro, en la oscuridad y en la incertidumbre que un hombre, pero eso sí, el más poderoso del mundo nos puede mantener. Una bocanada de esperanza para la democracia ha llegado en estos tiempos aciagos: la derrota de Viktor Orbán en Hungría, si el del modelo autócrata y corrupto que López Obrador tomó para imponer en México.