La ‘furia’ del CJNG: Cártel castigó a sicarios que fallaron en atentado contra Carlos Manzo

Al menos tres sicarios habrían sido castigados tras el primer intento de asesinato contra Carlos Manzo.

La célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en municipios de Michoacán, castigó a los sicarios que fallaron en el primer atentado contra Carlos Manzo, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“No sabemos por qué no se activó el ataque, pero no lograron el homicidio y posteriormente recibieron algunos un castigo de la célula delictiva”, dijo García Harfuch en entrevista con Azucena Uresti.

El secretario de Seguridad detalló que esos correctivos consisten en golpes, violencia física y en reprimendas como encerrar a los sicarios durante varios días.

Los integrantes del grupo que asesinó a Carlos Manzo que habrían sido castigados son Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, quien le disparó en al menos 7 ocasiones al entonces alcalde de Uruapan.

Así como de Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, que fueron localizados sin vida sobre una carretera de Uruapan-Paracho, Michoacán, y que estaban en la plaza el día del asesinato.

¿Qué sabemos de los castigos físicos ordenados de la célula del CJNG?

Ramiro ‘N’ era el instructor del grupo perteneciente a la célula delictiva del CJNG en Michoacán y era quien enseñaba el uso de armas y aplicaba castigos físicos a quienes incumplían las órdenes.

De acuerdo con Omar García Harfuch, los delincuentes que fueron hallados muertos en la carretera Uruapan-Paracho, entre ellos Ramiro ‘N’, habrían sido asesinados para “detener el desarrollo de las investigaciones” sobre el homicidio de Carlos Manzo.

El grupo tenía la orden de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, de “dispararle a como dé lugar” a Carlos Manzo.

Por eso, el crimen se planeó y coordinó a través de un grupo de mensajería instantánea donde se intercambiaba información sobre el alcalde junto con su ubicación. También así se recibían instrucciones precisas.

Así fue el atentado fallido contra Carlos Manzo

Los castigos físicos ocurrieron también tras el atentado fallido contra Carlos Manzo, el pasado 30 de octubre, tan solo dos días antes de su asesinato.

“Ellos (los sujetos) dijeron que lo identificaron en una gasolinera, por lo que enviaron las fotografías al chat grupal de mensajería instantánea. Sin embargo, no lograron cometer el homicidio y fueron castigados por la célula delictiva”, contó el secretario de Seguridad.

Carlos Manzo había sido ubicado en una gasolinera de Uruapan donde habría ocurrido el atentado, pero hasta ahora no se tiene información de por qué no se llevó a cabo el ataque.

Dicha información fue obtenida tras la captura de ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del asesinato de Manzo, ocurrido en el centro de Morelia, a tan solo veinte días del homicidio del exalcalde de Uruapan.