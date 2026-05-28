¿Habrá prórroga para el registro obligatorio de celulares 2026? Esto dice la CRT

¡El tiempo se acaba! Si todavía no registras tu línea telefónica, date prisa, porque la fecha límite para hacerlo es el próximo 30 de junio y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advierte que no habrá ningún tipo de prórroga.

“No tenemos sobre la mesa llevar a cabo alguna prórroga porque es un plazo establecido en la Ley. De ahí la importancia de que a más tardar el 30 de junio se realice este proceso”, dijo Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT en entrevista con Manuel Feregrino.

Castañeda recordó que queda prácticamente un mes para registrar la línea telefónica y se tiene contemplado un incremento en dicho proceso en las próximas semanas.

“Tenemos confianza en que vamos a alcanzar la meta porque es un comportamiento común en este tipo de situciones de que en los últimos días o semanas se registra un incremento de la vinculación. Es común que en los últimos días de los trámites esto se acelera”, afirmó.

¿Por qué es obligatorio registrar las líneas telefónicas en México?

El director de Política Regulatoria de la CRT precisó que el registro de las líneas telefónicas en México forma parte del requisito para combatir delitos como extorsión y fraudes.

“Se trata de una estrategia más amplia para el combate al crimen, en particular para la extorsión y el fraude. De esta manera tendremos una capa adicional de seguridad en nuestros servicios”, añadió.

Además, Ricardo Castañeda advirtió que a quienes no tengan registrada su línea telefónica después del 30 de junio se les suspenderá el servicio.

“Tenemos confianza en que vamos a cumplir la meta y, sobre todo, porque se trata de un servicio importante para todas las personas”, precisó Castañeda.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

La CRT recordó que después de la fecha límite establecida para el registro de las líneas telefónicas las que no cumplan con el proceso quedarán suspendidas.

“Si al 30 de junio por alguna circunstancia no llevamos a cabo el proceso de vinculación, lo que instruye la Ley es que las líneas van a ser suspendidas o deshabilitadas temporalmente”, explicó Ricardo Castañeda.

La suspensión es temporal porque en cuanto la línea quede registrada, también quedará activa nuevamente sin importar el operador móvil, pero solo funcionará para algunos servicios básicos.

“No perdemos el número, no perdemos el contrato, pero sí la línea se va a poner en pausa temporal, no vamos a poder hacer llamadas ni recibirlas, ni usar nuestros datos. Salvo recibir la alerta sísmica, llamar al 911 o ponernos en contacto con nuestro operador si por alguna razón se nos pasó el trámite”, puntualizó el director general de Política Regulatoria de la CRT.