¡Adiós a las llamadas desde Canadá! ¿Quiénes y cuándo deberán registrar su línea telefónica?

A partir del 2026 se deberá registrar las líneas telefónicas para evitar fraudes y llamadas de extorsión (Foto: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO)

A partir del 9 de enero de 2026, los operadores móviles (Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes) deberán vincular cada línea de telefonía móvil a una persona física o moral, así lo aprobó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), quien señaló que con esta medida buscan cerrar la puerta al anonimato que permite usar teléfonos celulares para extorsiones, fraudes y otras actividades ilícitas.

La decisión fue tomada luego de que el Pleno de la CRT, encabezado por la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez, aprobara los nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Móviles, tras integrar las observaciones de la Consulta Pública.

El Pleno avaló la medida por unanimidad, al considerar que aporta claridad normativa y una capa adicional de seguridad para los usuarios.

“Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago”, señaló la CRT al presentar el acuerdo y tras asegurar que el proceso será uniforme para todos los servicios móviles disponibles en el país.

“Los Lineamientos cumplen con su mandato de centrar sus esfuerzos regulatorios en beneficiar a las personas”, destacó el regulador.

El documento también menciona que la medida se apega a estándares internacionales orientados a fortalecer la confianza en los servicios celulares.

Actualmente, en México existen alrededor de 140 millones de líneas móviles, de las cuales, Telcel concentra aproximadamente el 59 por ciento, seguida de AT&T, que tiene cerca de 21 por ciento de las líneas y el resto se divide entre Movistar y Altán Redes, que agrupa a operadores móviles virtuales como Bait, Aitcel, Fibracell, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para registrar tu línea telefónica?

La identificación de usuarios incluirá la presentación de credencial de elector o pasaporte y CURP para personas físicas. Las personas morales, en cambio, deberán acreditar su registro fiscal mediante el RFC para asociar sus líneas activas o nuevas contrataciones.

La CRT aseguró que la información se resguardará bajo criterios estrictos de privacidad; además, el organismo confirmó que los operadores deberán cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y establecer mecanismos de resguardo seguro.

El regulador adelantó que se desplegarán campañas informativas para facilitar la transición y agregó que las empresas móviles también deberán ajustar procesos internos, canales de atención y sistemas de validación para cumplir con el plazo legal sin afectar a los usuarios.