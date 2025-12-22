¿Te cortarán la línea telefónica? Esto pasará si no registras tu número de celular a partir de enero

Habrá 'castigo' para los usuarios que no registren a tiempo su línea telefónica como parte del nuevo padrón de telefonía móvil.

¡Qué no te corten la línea telefónica! A partir de enero será obligatorio realizar el registro de tu identidad y número telefónico como parte del nuevo padrón de telefonía móvil.

Lo anterior, es parte de las nuevas medidas para identificar a los usuarios y con ello prevenir delitos como extorsión, entre otros.

Dicho registro comenzará el próximo 9 de enero y se establecerá un límite de al menos seis meses para realizar el proceso vía remota.

“En caso de no hacerlo, se enviarán recordatorios semanales para registrar la identidad, pero si después de la fecha límite no se ha realizado el proceso de vinculación, se hará una suspensión temporal del servicio”, explicó Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva.

¿Se perderá mi número telefónico si no registro mi identidad?

Ricardo Castañeda agregó que no se perderá el número telefónico, sino que solo será suspendido temporalmente hasta que concluya el registro de identificación de los usuarios de compañías como Telcel, Movistar, AT&T o cualquier otra.

“El teléfono solo se podrá usar para recibir alertas de emergencia, realizar llamadas de emergencia o comunicarse con el proveedor de telefonía para realizar el proceso”, agregó el director de Política Regulatoria de la CRT.

Dicho registro será para todas las líneas telefónicas y se realizará de forma obligatoria durante todo el primer semestre del 2026 y la fecha límite será hasta finales de junio.

“En eso consiste el proceso y la finalidad es de eliminar el anonimato que existe en la gran mayoría de las líneas telefónicas que no están vinculadas a ningún usuario”, explicó Castañeda.

¿Cómo registrar mi línea telefónica? Este el paso a paso

La forma de realizar el registro de usuarios de telefonía móvil es al comprar un chip e introducirlo al teléfono, llegará un mensaje de texto con la guía para la solicitud de registro. La información necesaria para hacerlo será la siguiente:

Nombre completo.

Identificación oficial.

CURP Biométrica.

“Los datos serán capturados para la validación de identidad de la persona, mientras que las validaciones se hacen a través de algoritmos para verificar la identidad. De esa forma se habilita la línea telefónica junto con todos los servicios contratados como parte del plan”, agregó el director de Política Regulatoria de la CRT.

Esta medida es para todos los usuarios, sobre todo al comprar un chip nuevo. Mientras que quienes tienen un servicio de plan telefónico, solo se realizaría la actualización de los datos y la empresa dará a sus empleados la alternativa de proporcionar la información de manera automática.