Registro de usuarios de telefonía móvil en Telcel: Así es el paso a paso para realizar trámite

Telcel se prepara para crear el padrón telefónico con los datos personales de los titulares. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Telcel se prepara para que todas las líneas celulares de sus clientes queden vinculadas a la información personal de los titulares a partir del próximo año.

Esto ocurre luego de que el gobierno aprobó una reforma para la creación de un padrón telefónico como parte de una estrategia para desincentivar la extorsión y otras actividades delictivas.

En este contexto, la compañía con más usuarios en México difundió una tarjeta informativa para dar a conocer a los titulares los plazos, el procedimiento y los requisitos necesarios para vincular su información personal con su línea.

¿Cuáles son las modalidades para vincular tu información personal con tu línea?

En el caso de Telcel, los clientes podrán realizar este proceso de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes o a distancia. En esta última modalidad, si la información no queda vinculada tras tres intentos, será necesario acudir a un Centro de Atención.

Para llevar a cabo el trámite será indispensable presentar una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Se consideran válidos los siguientes documentos:

Credencial para votar.

Pasaporte.

Documento Nacional de Identidad (CURP biométrica).

Las personas extranjeras que residen en México deberán presentar pasaporte vigente o, en su caso, CURP temporal para extranjeros.

En caso de realizar el trámite de forma remota, los titulares deberán cumplir con una “prueba de vida”, que consiste en tomarse una selfie para autenticar y validar la identificación oficial proporcionada.

¿Hasta cuándo será posible vincular mi línea con mi información personal?

Telcel advirtió que este proceso deberá realizarse del 7 de enero al 29 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no lo hago en este tiempo?

En caso de no completar el trámite dentro del plazo establecido, la línea será suspendida hasta que se lleve a cabo la vinculación.

Durante la suspensión del servicio, únicamente se permitirán llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911.

¿La vinculación aplica para todos los titulares de una línea celular?

La disposición oficial obliga a las compañías de telecomunicaciones a solicitar la vinculación de todos los usuarios que cuenten con un plan de renta o un plan prepago para mantener los servicios de llamadas, envío de mensajes de texto SMS y llamadas a través de internet.

Además, Telcel pondrá a disposición de los usuarios, a partir del 6 de febrero de 2026, un Portal de Consulta para verificar si existe alguna línea vinculada con su CURP o con su RFC, en el caso de personas morales.