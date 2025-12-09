Nuevo padrón móvil: Personas físicas y morales tendrán que registrarse a partir de esta fecha

A partir del 9 de enero las personas físicas y morales tendrán que acreditar su identidad con sus líneas móviles de prepago. (Fotoarte: El Finanicero | Crédito: Shutterstock)

La cuenta regresiva comenzó y, en los próximos días, todas las personas que tengan una línea telefónica estarán obligadas a vincularla con su identidad, así lo decidió la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Con esta determinación buscan desincentivar que se llevan a cabo delitos como la extorsión, uno de los delitos que se mantiene al alza pese a la estrategia que existe para combatirla.

¿Qué aprobó la CRT sobre la vinculación de una línea telefónica?

El lunes 8 de diciembre, la CRT aprobó los lineamientos para la creación del nuevo padrón de telefonía, que ya se intentaron en gobiernos anteriores, pero no generaron el impacto esperado.

Esto consiste en que todas las líneas telefónicas queden vinculadas a una persona física o moral, de modo que sea posible identificar al propietario desde donde se realiza una comunicación.

La información personal tendrá que quedar resguardada por las empresas de telecomunicaciones.

Esta medida está dirigida principalmente a las personas que adquirieron un chip de cualquier compañía en algún distribuidor autorizado, es decir, a usuarios de telefonía prepago.

¿Cuándo comenzarán a implementarse estos cambios?

Será a partir del 9 de enero de 2026 cuando se exigirán los datos personales de las personas que cuenten con un plan de prepago.

En el caso de las personas físicas, tendrán que presentar su credencial de elector y su CURP para que el número quede asociado a la línea telefónica que adquieran.

Mientras que las personas morales deberán acreditar su registro fiscal mediante el RFC para asociar sus líneas activas o nuevas contrataciones.

Los operadores tendrán que validar las líneas activas, que se estiman en poco más de 140 millones. Por esa razón, todas las personas tendrán que acreditar su identidad mediante un documento oficial y, después, los datos serán cotejados con bases institucionales independientes.

Advierten riesgos del padrón móvil con datos personales

Previo a que se aprobara la reforma que contemplaba la creación del nuevo padrón móvil, se advirtió que este sistema pondría en riesgo la seguridad de los datos personales de al menos 26.45 millones de usuarios en México, principalmente de operadores móviles virtuales en caso de no tener los lineamientos claros.

“El riesgo de filtración de datos personales en este escenario es elevado. Si los lineamientos del padrón no definen claramente las responsabilidades de cada actor en la cadena de custodia de los datos, el usuario final puede quedar desprotegido”, alertó Víctor Ruiz, CEO de Silikn en octubre.

Con información de Christopher Calderón.