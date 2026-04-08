Los hombres de Trump: Esta es la delegación de EU que negociará la paz con Irán en Pakistán

Donald Trump ha condicionado la paz en Irán a la reapertura del estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca anunció que Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán, incluso mientras continúan los combates en Medio Oriente, marcados por ataques israelíes en Líbano, lo que amenaza con descarrilar el frágil alto al fuego en el conflicto que lleva seis semanas.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt informó que el vicepresidente JD Vance encabezará la delegación estadounidense a Islamabad, que también incluirá al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, y que la primera ronda de conversaciones está prevista para el sábado 11 de abril por la mañana, hora local.

Sin embargo, los combates esporádicos continuaron en toda la región, incluido Líbano, donde Israel mantuvo su campaña contra la milicia Hizbulá, alineada con Irán. Funcionarios iraníes consideraron esto como una violación de los términos del alto al fuego, que llevaba menos de un día en vigor.

“Los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir: alto al fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en redes sociales.

En una publicación posterior, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, citó los combates en Líbano, así como denuncias sobre un dron que ingresó al espacio aéreo iraní y la “negación del derecho de Irán al enriquecimiento”, y afirmó que en tales circunstancias “un alto al fuego bilateral o negociaciones es irrazonable”.

Irán ataca a vecinos del Golfo

Subrayando aún más la fragilidad de la tregua, Irán mantuvo ataques contra vecinos del Golfo y el estrecho de Ormuz seguía en gran medida bloqueado. El presidente Donald Trump ha dicho que reabrir el estrecho es una condición para detener los combates. Leavitt reiteró el miércoles que Trump esperaba que el estrecho fuera “reabierto de inmediato”.

La agencia semioficial iraní Fars informó que el paso de petroleros por el estrecho se había detenido tras los ataques israelíes. Leavitt respondió a esa afirmación diciendo que EU había observado “un aumento del tráfico en el estrecho hoy” y que sería “de ayuda en todo lo que podamos” para vigilar la vía marítima.

El ejército israelí dijo el miércoles que había llevado a cabo su mayor operación contra Hizbulá desde el inicio de la guerra con Irán, al atacar más de 100 centros de mando y sitios militares de la milicia en 10 minutos. Irán advirtió que se retiraría del acuerdo si Israel mantenía los ataques en Líbano.

¿Qué dijo Netanyahu sobre el alto al fuego?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la guerra no había concluido, aun cuando elogió una campaña militar que, según afirmó, ya había retrasado por muchos años las capacidades del régimen iraní.

Trump indicó que Líbano no formaba parte del alto al fuego, pero expresó confianza en que esa campaña no socavará el acuerdo más amplio. Dijo a PBS que “también se ocuparía” de Hizbulá.

El miércoles por la mañana, Trump hizo una serie de afirmaciones confusas sobre los términos del acuerdo, incluida una posible empresa conjunta con Irán para cobrar peajes a los buques que transiten por el estrecho. Sin embargo, Leavitt restó importancia a las expectativas sobre ese plan.

“No es algo que hayamos dicho que hayamos aceptado definitivamente”, sostuvo Leavitt. “La empresa conjunta es algo que fue propuesto por el presidente, pero fue muy claro en su declaración anoche: quiere ver el estrecho reabierto, de inmediato, sin limitaciones, y eso es algo que vamos a exigirles”.