Brugada inaugura utopía ‘La Heroica’ en Venustiano Carranza; tendrá la Casa de Día para Adultos Mayores

Clara Brugada inauguró este domingo una de las utopías más grandes de la CDMX: La Heroica.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía La Heroica, en la alcaldía Venustiano Carranza, la tercera inaugurada durante su administración, con la que la capital suma ya 750 mil metros cuadrados de espacio público recuperado y transformado para el bienestar, los cuidados, la cultura y el deporte.

“Las Utopías son una nueva forma de relacionarnos con la ciudad; son una integración sin precedentes de servicios que históricamente estuvieron fragmentados y aislados; una revolución en el espacio público y la materialización del derecho a la ciudad por el que han luchado millones de personas en el mundo. Son justicia social y territorial; acceso a derechos y oportunidades que antes estaban reservados sólo para quienes podían pagarlos; son fábricas de paz, escuelas de ciudadanía y espacios para reconstruir la comunidad y el tejido social”, afirmó.

Brugada Molina informó que La Heroica es una de las Utopías más grandes construidas hasta ahora, con sus casi 100 mil metros cuadrados destinados a los cuidados, el deporte, la cultura, la salud y el bienestar comunitario, proyecto que contó con una inversión de 266 millones de pesos en beneficio de más de 100 mil habitantes de la zona.

Clara Brugada explicó que el nombre de la Utopía La Heroica reconoce la memoria histórica, popular y revolucionaria de Venustiano Carranza, alcaldía vinculada a episodios fundamentales de la historia nacional y a la defensa de la democracia y la soberanía del país. Recordó que muy cerca de este espacio se encuentra la antigua penitenciaría de Lecumberri, donde fue asesinado el presidente Francisco I. Madero, así como los corredores ferroviarios por donde transitó el movimiento revolucionario de 1914.

“Decidimos denominarla La Heroica por la historia que representa la Venustiano Carranza y como un reconocimiento a las miles de mujeres y hombres que desde aquí hicieron la primera gran revolución del siglo XX y se atrevieron a soñar, a contracorriente, la utopía de un México mejor, más justo y democrático. Heroica es también la población trabajadora, las mujeres, las juventudes, las infancias y las personas mayores que todos los días sostienen esta ciudad”, afirmó

La mandataria capitalina resaltó que uno de los ejes principales de este complejo es el Sistema Público de Cuidados, el cual integra Casas de Día, Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavanderías públicas, comedores comunitarios y espacios de relajación y atención para mujeres cuidadoras.

“Una mujer podrá venir, dejar a sus hijos en los Centros de Desarrollo Infantil, traer su ropa para que se lave, llevarse comida preparada e ir a tomar una clase de natación o recibir un masaje de relajación”, explicó.

Brugada Molina destacó la creación de la primera Casa de Día, un modelo único dentro de las Utopías y pionero en la Ciudad de México, diseñado como un espacio de alojamiento para personas adultas mayores que no cuentan con redes de apoyo o cuidados familiares, donde podrán recibir alimentación, acompañamiento y acceso integral a todos los servicios.

“Ahora el Gobierno de la Ciudad asume el cuidado de las personas adultas mayores, como debe ser. Por primera vez en la Ciudad de México construimos un esquema de alojamiento permanente para personas mayores que enfrentan soledad no deseada, aislamiento social o situación de vulnerabilidad; un espacio donde podrán vivir, contar con una red solidaria de apoyo y tener acceso pleno a todos los servicios de esta Utopía para mantenerse acompañadas, activas e integradas a la comunidad”, sostuvo.

La Jefa de Gobierno señaló que La Heroica también cuenta con una Casa de la Salud equipada con consultorios médicos especializados, servicios de ginecología como mastógrafo, geriatría y odontología, laboratorio clínico gratuito y un centro de rehabilitación física con alberca adaptada para terapias y atención de personas con discapacidad.

Asimismo, refirió que el complejo incorpora espacios de atención emocional y salud mental, además de auditorios, biblioteca, foros al aire libre y áreas para música, danza, teatro y actividades artísticas.

“Democratizar la cultura es la única forma de construir sociedades verdaderamente libres. El arte, el conocimiento y la belleza no son privilegio de unos cuantos; son derechos de todas y todos”, expresó.

En materia deportiva, Clara Brugada destacó que esta nueva Utopía fortalece la infraestructura comunitaria de la ciudad con alberca olímpica, gimnasio de box, skatepark y canchas de voleibol, squash, pádel, básquetbol y petanca, entre otras disciplinas, todas gratuitas para la población.

La mandataria recordó que rentar una cancha privada de pádel puede costar entre 500 y 700 pesos por hora, mientras que en este espacio público el acceso será gratuito.

La Heroica también cuenta con espacios recreativos para niñas y niños, juegos inmersivos, humedales, jardines polinizadores, áreas verdes, consultorio veterinario, parque para perros y una oferta de más de 250 actividades deportivas, culturales, educativas y recreativas para toda la comunidad.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, aseguró que con la construcción de la Utopía “La Heroica” se recupera un espacio público histórico en un punto de convivencia, cuidado, salud, cultura y deporte en beneficio de miles de familia de las colonias Michoacana, Morelos, Emiliano Carranza, Penitenciaría y Quinto Tramo 20 de Noviembre.

Incluye un Sistema Público de Cuidados, con salas de lactancia y para las infancias, lavandería popular, temazcal y espacios de atención emocional y social. Es la primera Utopía en incorporar una casa de vida para la residencia de personas mayores, atendido de forma interinstitucional por el gobierno de la ciudad.

Además, agregó que cuenta con equipamiento dedicado al desarrollo integral de mujeres, spa, y espacios y actividades que contribuyan a fortalecer la autoestima, reducir el estrés y mantener un equilibrio emocional, con salas de atención psicológica y jurídica y un Centro Colibrí para personas usuarias de sustancias psicoactivas

En materia de salud, se construyó un espacio que integra consultorios médicos, laboratorio clínico con mastógrafo gratuito, área para rehabilitación física con alberca para hidroterapia. Asimismo, el complejo cuenta con un auditorio para 400 personas, cabina de radio y aulas para danza, música e impartición de talleres.

Sobre deportes, el proyecto lo conforma una alberca semiolímpica, gimnasio de box, una pista de atletismo de seis carriles, diversas canchas deportivas de fútbol americano, voleibol, fútbol, squash, pádel y petanca. Adicionalmente, se crearon espacios para el desarrollo económico, abasto y alimentación; una tortillería de maíz nativo, módulo de agua-bienestar, un punto de abasto del Campo a la Ciudad, cocina popular, agencia de empleo y un área para comercio justo.

También se incorporó infraestructura para el bienestar animal; un parque para perros y consultorios veterinarios. Además, se crearon espacios que promueven el cuidado del entorno, como humedales, jardines polinizadores, mobiliario urbano reciclado, sistemas de calentamiento y se recuperaron áreas verdes que integran equipamientos recreativos, una pista de hielo ecológica, un minigolf, aero bungee, 15 animales luminosos y seis globos gigantes, entre otras instalaciones.

La consejera Jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, destacó que las Utopías representan una política pública que pone en el centro la dignidad de las personas, reduce desigualdades y fortalece la vida comunitaria a través del acceso gratuito a actividades culturales, deportivas y espacios de cuidado. Señaló que estos espacios reflejan los principios del movimiento de transformación al atender las causas de la violencia y la pobreza desde una visión profundamente humana e incluyente.

Asimismo, afirmó que, en un contexto donde la derecha apuesta por la desinformación y busca regresar a un modelo de privilegios para unos cuantos, las Utopías muestran con claridad la diferencia entre ambos proyectos de ciudad.

“Mientras ellos construyen exclusión, nosotros construimos comunidad; mientras ellos hablan de miedo, nosotros hablamos de esperanza”, expresó, al reconocer a la mandataria capitalina por hacer de este modelo una realidad en la Ciudad de México.