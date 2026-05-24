Pumas vs. Cruz Azul: ¿Cuánto dinero se lleva el CAMPEÓN del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pumas y Cruz Azul se juegan el título, el orgullo... y un millonario premio económico (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX, Pumas de la UNAM, Club de Futbol Cruz Azul).

¡Hoy tenemos nuevo campeón de la Liga MX! Pumas y Cruz Azul disputan la corona del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. En una final cargada de historia, rivalidad capitalina y pasión desbordada, universitarios y celestes pelean no solo por levantar el trofeo, sino también por quedarse con el millonario premio que viene con la gloria.

En semifinales, Pumas UNAM empató 1-1 en el marcador global ante Tuzos del Pachuca y avanzó a la final gracias a su mejor posición en la tabla; mientras que Cruz Azul eliminó a Chivas de Guadalajara con un global de 4-3.

‘La Máquina’ llega a la definición con la posibilidad de conquistar su décima estrella, luego de perder la final del Clausura 2024 ante el América; mientras que los universitarios buscan el octavo campeonato de su historia y el primero desde el Clausura 2011, que data de hace 15 años.

La serie también marca el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en una final de Liga MX.

La final también reúne a dos entrenadores mexicanos en circunstancias distintas. Joel Huiqui alcanzó la serie definitiva apenas semanas después de asumir el banquillo celeste tras la salida de Nicolás Larcamón; del otro lado de la cancha, Efraín Juárez llevó a los universitarios a su primera final desde el Guard1anes 2020, donde cayeron ante el León.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Liga MX 2026 entre Pumas y Cruz Azul?

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX no hacen públicas las cifras oficiales del premio económico para el campeón de la Liga MX.

Sin embargo, un reporte del periodista Roddy Cons en mayo de 2023 señala que el club ganador recibe alrededor de 4.1 millones de pesos mexicanos por conquistar el torneo. Esa cifra corresponde únicamente al incentivo deportivo entregado por el campeonato.

Los ingresos finales aumentan por otros conceptos comerciales como derechos de televisión, patrocinadores, venta de boletos y mercancía oficial relacionada con la final, aunque esa es muy variable según cada club.

El subcampeón también recibe una compensación económica, aunque no existe un dato oficial confirmado. Algunas estimaciones toman como referencia los premios de la extinta Copa MX, donde el campeón obtenía 2 millones de pesos y segundo lugar cerca de 1.5 millones de pesos, por lo que se calcula un monto aproximado de 2 mdp para el subcampeón de Liga MX.

El trofeo de la Liga MX lleva grabados los datos de la gran final. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué premios deportivos obtiene el ganador del Clausura 2026?

El equipo que levante el campeonato también asegura su presencia en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions), torneo internacional que abre la puerta a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes 2029.

Otro de los beneficios deportivos consiste en disputar el trofeo de Campeón de Campeones 2026 contra el último bicampeón, Toluca.

¿De qué está hecho el trofeo del campeón de la Liga MX?

Además del dinero y lo deportivo, el campeón obtiene medallas para futbolistas y cuerpo técnico, así como el trofeo de la Liga MX.

El trofeo lo fabrica la empresa mexicana MarmolejOrfebres, fundada en 1953. La pieza se elabora totalmente a mano en plata sterling .925.

El diseño mide aproximadamente 47 centímetros y pesa cerca de 10 kilogramos. En la base aparecen grabados los escudos de los equipos participantes del torneo y una estructura de obsidiana, piedra volcánica que forma parte del acabado final.

La casa orfebre también participa en la elaboración de otros reconocimientos vinculados con torneos de la Federación Mexicana de Futbol, entre ellos la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión y el Campeón de Campeones.

Así es el trofeo de la Liga MX. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la final de la Liga MX?

Cruz Azul selló su clasificación después de vencer 2-1 a Chivas en Guadalajara. Jeremy Márquez abrió el marcador y Agustín Palavecino anotó el tanto definitivo que aseguró el pase de La Máquina.

Tras el encuentro, Joel Huiqui defendió el trabajo de su plantel: “Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato”.

El técnico también destacó el cambio anímico del grupo tras reemplazar a Larcamón: “Cuando yo llegué sentí esa necesidad de que requerían un apoyo muy básico, un apoyo de amigo y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”.

Con pocos partidos como entrenador, Joel Huiqui busca ganar un título. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Pumas consiguió el boleto luego de derrotar 1-0 a Pachuca con un gol de tiro libre de Jordan Carrillo. El conjunto universitario avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general tras igualar 1-1 en el marcador global.

La actuación del costarricense Keylor Navas también se convirtió en uno de los factores decisivos para el equipo auriazul durante la Liguilla. Los universitarios eliminaron previamente al América y después resistieron la presión ofensiva de Pachuca en semifinales.

Efraín Juárez, director técnico del Pumas, pasó de no clasificar a la Liguilla el torneo anterior a ser superlíder y finalista. FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM (César Gómez Reyna)

Con información de EFE.