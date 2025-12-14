¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Liga MX 2025? Este es el premio que se disputan Toluca y Tigres

Además de la gloria deportiva, Toluca y Tigres se disputan un millonario premio económico (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Deportivo Toluca,

El campeón del Apertura 2025 no sólo se lleva la gloria deportiva y una estrella más para su escudo, sino que también el trofeo, medallas y, desde luego, un millonario premio económico.

Los ‘Diablos’ del Deportivo Toluca y Tigres de la UANL llegaron este torneo a la instancia final de la Liguilla pero únicamente uno será el monarca del futbol mexicano esta noche en la cancha de ’La Bombonera’.

Premio monetario de la Liga MX: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón del futbol mexicano?

De acuerdo con un informe del periodista Roddy Cons en mayo de 2023, el equipo ganador de la Liga MX recibe un premio económico de aproximadamente 4.1 millones de pesos.

A esta bolsa, se suman más conceptos independientes a la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, como los derechos televisivos, patrocinios, boletaje y otros factores, lo cual hace muy variables los ingresos del club ganador de la temporada.

En cuanto al subcampeón del torneo, no se tienen datos pero, basado en los premios de la extinta Copa MX (2 mdp al campeón y 1.5 al subcampeón), se estima que quien quede en el segundo lugar del torneo se lleve unos 2 millones de pesos.

El campeón, además, se lleva una medalla para cada uno de los participantes, futbolistas y cuerpo técnico, y un trofeo con el nombre de la organización, que va directo a sus vitrinas del club.

Si en algo salen ambos beneficiados es que obtienen su boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions); en este caso, sería para la edición que se celebrará en la primera mitad de 2027 puesto que los competidores del próximo semestre ya están definidos en la búsqueda del pase al Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental 2026.

Esto, sin contar que el ganador obtiene su boleto para disputar el trofeo Campeón de Campeones contra el ganador del otro torneo de la temporada.

¿De qué está hecho el trofeo de la Liga MX, que se le entrega al ganador del futbol mexicano?

El trofeo del campeón de la Liga MX está diseñado y elaborado por la casa MarmolejOrfebres, una empresa mexicana fundada en 1953 con experiencia desde hace “cuatro generaciones”, de acuerdo con información de su sitio web.

Sus productos son de plata (sterling .925 en el caso de este trofeo) y realizados “100% a mano, siempre pensando en lograr la máxima calidad en todos los productos”.

El trofeo de la Liga MX tiene 47 cm. de altura y pesa 10 kg. aproximadamente, tiene grabados los escudos de todos los equipos que participan en el torneo vigente y, en su base, cuenta con una base de obsidiana con una piedra volcánica.

Además del trofeo de la Liga MX, esta casa colabora con otros torneos de la FMF como la Liga MX Femenil, los torneos de fuerzas básicas de la Liga MX, Liga de Expansión MX, Balón de Oro de la Liga MX, Leagues Cup, Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

También realizan los ‘cetros’ para otras ligas deportivas como la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, tanto para sus trofeos de zona como para el ganador de la Serie del Rey.