Horarios oficiales de la final de la Liga MX: ¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. Toluca?

Tigres y Toluca disputan la final del Apertura 2025 de la Liga MX. (Fotos: Cuartoscuro.com / Liga MX).

La Liga MX selló el destino del Apertura 2025 con una final cargada de historia y carácter: Tigres y Toluca se ganaron el derecho a pelear por el título tras dos semifinales que se definieron por algo tan implacable como la tabla. Esta es la primera vez que ambos clubes se enfrentan por el trofeo de la liguilla.

El resultado del partido de vuelta de Tigres vs. Cruz Azul en el Estadio Universitario fue un empate 1-1, lo que dejó la serie 2-2; los felinos se clasificaron por su mejor desempeño en la fase regular. Del otro lado, Toluca sobrevivió a un cierre que tensó cada rincón del Nemesio Diez y amarró su boleto con el 3-2 que equilibró 3-3 el global, suficiente para imponer el peso de haber sido líder durante toda la campaña.

Tigres eliminó a Cruz Azul en semifinales de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

Final del Apertura 2025 de la Liga MX: ¿Cuándo y dónde juegan Tigres vs. Toluca?

El enfrentamiento entre Tigres y Toluca define al campeón de la Liga MX en una llave a visita recíproca.

El reglamento de la Liga MX establece que la final se juega con el criterio de marcador global para definir al campeón. Si persiste el empate tras los 180 minutos, se juegan tiempos extra y, de ser necesario, tiros penales para determinar al vencedor.

Los Diablos Rojos intentan retener el título que ganaron hace seis meses al derrotar al América. La final vuelve a definirse en el estadio Nemesio Diez.

Partido de Ida: Tigres UANL vs. Toluca

Fecha: Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre Horario: 20:00 hrs. (tiempo central de México)

20:00 hrs. (tiempo central de México) Sede: Estadio Universitario

Partido de Vuelta: Toluca vs. Tigres UANL

Fecha: Domingo 14 de diciembre

Domingo 14 de diciembre Horario: 19:00 hrs. (tiempo central de México)

19:00 hrs. (tiempo central de México) Sede: Estadio Nemesio Díez

Tigres elimina a Cruz Azul y ‘Chiquete’ Orozco se lesiona

Tigres selló su clasificación tras igualar 1-1 con Cruz Azul en el Estadio Universitario. Juan Brunetta abrió el marcador para los locales con un remate de derecha luego de recibir un pase de André-Pierre Gignac al minuto 27. La anotación llegó después de un primer tiempo en el que Cruz Azul generó varias aproximaciones, con participaciones de Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández, aunque sin conseguir ventaja.

En la segunda mitad, Tigres tuvo mayor control del balón y pareció más cerca de ampliar el marcador. Cruz Azul obtuvo una oportunidad clara al minuto 71 con un penal señalado por una falta de Rómulo en el área, pero el cobro de Fernández fue detenido por el arquero Nahuel Guzmán.

Cerca del final, Cruz Azul enfrentó dificultades adicionales tras la lesión de ‘Chiquete’ Orozco al minuto 89, cuando sufrió una torcedura en el tobillo derecho al apoyar mal el pie mientras buscaba bloquear un disparo.

Eso dejó al equipo con 10 jugadores al haber agotado los cambios. En tiempo agregado, Juan Purata marcó en propia puerta para el 1-1 definitivo. Sin embargo, el empate global y la mejor posición de Tigres en la tabla determinaron su avance a la final, en busca de su noveno campeonato.

Toluca avanza tras un cierre dramático ante Monterrey

Toluca logró su segundo pase consecutivo a la final tras vencer 3-2 a Monterrey en el Nemesio Diez. Con goles de Federico Pereira, Paulinho y Helinho, el equipo escarlata remontó el 1-0 adverso del partido de ida y aprovechó la ventaja que le otorgaba haber sido líder general del torneo.

En el primer tiempo, Toluca mostró contundencia. Pereira marcó al minuto 19 con un remate a pase de Helinho, mientras que Paulinho amplió la diferencia al 43 tras recibir un servicio de Nicolás Castro. Ya en la segunda mitad, un penal convertido por Helinho al 51 adelantó a los mexiquenses 3-0 en el partido y 3-1 en el global.

Los Diablos de Toluca recibieron en el estadio Nemesio Diez a la escuadra de los Rayados de Monterrey, en el partido de vuelta de semifinales, terminando el encuentro 3-2, global 3-3, consiguiendo su pase a la gran final del fútbol mexicano del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX la escuadra escarlata. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Monterrey reaccionó con un penal de Sergio Ramos al minuto 58 y un gol de Roberto de la Rosa al 75, luego de un rebote provocado por un disparo al travesaño de Iker Fimbres. El final fue intenso, con los Rayados presionando en área rival y con intervenciones determinantes del portero Hugo González. Toluca sostuvo el resultado y se clasificó a la final, en la que buscará su duodécimo título de liga.

Ramos aseguró al término del encuentro, durante una entrevista con TUDN, que su ciclo en Rayados llegó a su fin: “Creo que la semana pasada ya lo había dejado claro… Sí, este fue mi último partido”.

Con información de EFE y AP.