‘El camino no será fácil’: ‘Chiquete’ Orozco envía mensaje tras lesión en partido vs. Tigres en Liga MX

¡Auch! Jesús ‘Chiquete’ Orozco sufrió una lesión en la semifinal de la Liga MX del Apertura 2025 cuando pisó mal tras rebotar un balón, y a un día del incidente compartió un mensaje para sus seguidores, en el cual señaló que “el camino no será fácil”.

Aunque se menciona una posible baja para el Mundial 2026, no se sabe del tiempo de recuperación hasta la publicación de la gravedad de la lesión y de un tiempo aproximado de recuperación.

Orozco salió de la cancha en el partido de Cruz Azul vs. Tigres en la vuelta de semis luego de que su tobillo quedara en una posición anormal luego de una jugada con Ángel Correa.

El jugador de ‘La Máquina’ gritó cuando apoyó su cuerpo en su tobillo doblado y al caer este no regresó a su lugar, por tanto, fue cambiado de manera inmediata para atenderlo médicamente.

Antes del ingreso de las asistencias, futbolistas de ambos equipos se sujetaban la cabeza (hasta el árbitro) por la impresión ante el accidente en las semifinales de Liga MX 2025.

Cruz Azul se enfrentó a Tigres en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué dijo el ‘Chiquete’ Orozco tras su lesión?

El canterano de Chivas de Guadalajara publicó un mensaje en su cuenta de X luego de su lesión en ‘El Volcán’ no solo dedicado a la afición de Cruz Azul, también al cuerpo técnico de la institución.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por sus muestras de cariño y por todo el apoyo recibido en estas horas complicadas, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de ‘La Máquina’, gracias por apoyarme desde el primer momento”.

En el mensaje, el ‘Chiquete’ Orozco aprovechó para agradecer a los futbolistas y seguidores de Tigres UANL.

“Quiero reconocer a la afición de Tigres, se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca olvidaré cuando salí del campo, ese gesto habló de la grandeza de su futbol y de su gente, el camino no es fácil, pero junto a Cruz Azul, el proceso será más ligero y saldré más fuerte”, finalizó.

Tras compartir el mensaje, tuvo reacciones de diferentes personajes del futbol como Zague, quien le deseó un pronto regreso, además la cuenta oficial de la escuadra felina le dedicó un mensaje.

“Esperamos verte pronto de regreso en las canchas, Club Tigres, te deseamos una pronta y excelente recuperación”.

¿Qué pasó en el Tigres vs. Cruz Azul en semifinal de Liga MX?

La lesión de ‘Chiquete’ Orozco ocurrió en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, donde Cruz Azul quedó eliminado frente a los Tigres.

Los de Nuevo León abrieron el marcador al minuto 27 gracias a Juan Francisco Brunetta, pero ‘La Máquina’ no bajó los brazos y al minuto 74 consiguieron un penal por una mano en el área chica.

Sin embargo, el ‘Toro’ Fernández lo tiró sin mucha fuerza y a media altura, ideal para que Nahuel Guzmán lo atajara.

Cruz Azul puso en aprietos ligeramente a su rival cuando en el 90+5′ Purata metió un autogol para empatar el marcador.

El tiempo se terminó y aunque los ‘Cementeros’ empataron, la mejor posición en la tabla de la escuadra felina los catapultó a la final.