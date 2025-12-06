Boletos para México vs. Portugal: Paso a paso para comprar las entradas en preventa

Para acceder a la preventa debes crear una cuenta en Fanki y tener una tarjeta de Banorte. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Con los grupos definidos y el calendario del Mundial 2026 ya publicado, se siente cada vez más el ambiente futbolero y para ir calentando motores la Selección Nacional enfrentará a Portugal en un partido de preparación.

El evento de cara a la Copa Mundial de Fútbol será relevante, ya que con él se reinaugurará el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), además ha generado una gran expectativa la posible presencia del jugador portugués Cristiano Ronaldo.

Especialmente tras la publicación del calendario de los partidos del Mundial 2026 en México, ya que la selección de Portugal jugará únicamente en Estados Unidos; lo que significa que ‘El Bicho’ no pisará tierras aztecas durante la primera parte de la justa mundialista.

Y aunque faltan meses para el partido de México vs. Portugal, la preventa de las entradas para el partido de preparación se realizará a mediados de la siguiente semana. Por este motivo te compartimos todo lo que debes saber para conseguir tus boletos.

Esto sabemos sobre el boletaje del México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, miseleccion.mx, fpf.pt).

¿Cuándo será el partido de México vs. Portugal?

El choque entre México y Portugal llegará como uno de los exámenes más exigentes para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: se enfrentarán a una de las selecciones mejor rankeadas.

El partido se realizará durante marzo del 2026 y, tal como te adelantamos, se realizará en el Estadio Banorte. Aquí te dejamos todos los datos clave del encuentro el cual permitirá medir, sin rodeos, el estado real del equipo de Javier Aguirre.

Fecha : 28 de marzo de 2026

: 28 de marzo de 2026 Horario : 19:00 horas (tiempo de CDMX)

: 19:00 horas (tiempo de CDMX) Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Para México, el duelo llega en un momento decisivo: después de un cierre de año marcado por resultados adversos, el equipo busca hacerle frente a un rival al que solo ha podido arrancar dos empates en cinco enfrentamientos previos.

México vs. Portugal: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos para el partido en preventa?

Aunque faltan poco más de tres meses para el partido de México vs. Portugal, la preventa de boletos comenzará el próximo miércoles 10 de diciembre y se extenderá a lo largo de dos días, es decir hasta el viernes 12 de diciembre

Los boletos se venderán mediante una plataforma diferente a la que todos están habituados, se trata de Fanki. Esta es una empresa emergente creada en Colombia y especializada en eventos deportivos, explica el sitio web de los Juegos Olímpicos.

La presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada en el amistoso de México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

Para México, Fanki se encarga de la venta de entradas para algunos partidos de equipos de la Liga MX como Santos Laguna o de béisbol como los juegos de Piratas de Campeche.

¿Cómo se puede participar en la preventa para México vs. Portugal?

La Selección Nacional de México informó que solo las personas que tengan tarjetas bancarias de Banorte. Aunque no importa si son de crédito o débito, hay algunas restricciones para los clientes de la institución.

Esto, debido a que algunas tarjetas no podrán participar en la preventa. Las tarjetas que no participan son:

Tarjetas de crédito que no participan

Básica

Empresarial

Corporativas

Fácil

Tarjetas de débito que no participan

Suma Menores

Prepago

Apoyos gubernamentales

Se confirma el partido de México vs. Portugal, donde juega Cristiano Ronaldo, para la inauguración del Estadio Banorte (antes Azteca). (EFE / Cuartoscuro)

En caso de no contar con una tarjeta de Banorte o que el plástico que tengas no sea de utilidad, entonces puedes esperar a que se realice la venta general, en donde podrás comprar sin importar tu institución bancaria.

Cabe señalar que las personas que tienen cuentas Banorte, podrán hacer la compra de las entradas a 5 y hasta 10 meses sin intereses, durante la preventa.

¿Cómo conseguir los boletos para México vs. Portugal? Paso a paso

Tal como sucede en la plataforma boletera Ticketmaster, el primer paso para poder comprar entradas es tener una cuenta habilitada en Fanki. Crear tu cuenta no tiene ningún costo adicional y puedes hacerlo desde ahora.

Para crear la cuenta en Fanki, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de Fanki (https://www.fanki.com.mx/es) o descarga su app.

En la parte superior derecha hay un menú, al desplegarlo da clic en “Iniciar sesión o registrarme”.

Completar el formulario con datos personales

Añade tu correo electrónico o celular

Te llegará un código al medio de contacto que hayas colocado

Ingresa el código en la app

Aceptar términos y condiciones. Y listo.

Puedes dejar hecho tu perfil unos días antes de la preventa para que no tengas que crearlo el mismo 10 de diciembre y así solo iniciar sesión el día que se liberen los boletos para el partido de México vs. Portugal.

El día que accedas a la preventa, deberás seguir estos pasos para comprar los boletos:

Inicia sesión con usuario y contraseña.

En la página o app, revisa los eventos disponibles hasta que encuentres el partido de México vs. Portugal.

Selecciónalo y luego selecciona la cantidad de boletos, así como la zona del estadio.

Elige el método de pago y, si aplica, ingresa un código de promoción.

Finaliza la compra.

Al hacerlo, recibirás un correo electrónico en donde se te enviarán tus boletos. Estos vienen acompañados de un código QR, el cual deberás presentar el día del partido para poder ingresar. Considera que no podrás comprar más de 6 entradas por cuenta.