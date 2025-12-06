Él es ‘Diablo Jr.’, el jefe de jefes de Rayados de Monterrey que quieren llegar a la final de la Liga MX

El padre de Jorge Fernández Garza-Lagüera fue pieza clave en el rescate financiero de los Rayados de Monterrey, cuando el club estuvo a punto de descender a segunda división en 1999. [Fotografía. José Antonio Fernández Carbajal/Linkedin]

¡Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey! Los Rayados de Monterrey están a un paso de la final de la Liga MX. Para lograrlo, deben mantener la ventaja que consiguieron ante Toluca en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025. De avanzar, el equipo regio alcanzaría su duodécima final en lo que va del siglo.

Este crecimiento y éxito deportivo, que coloca a Rayados como uno de los clubes más competitivos del futbol mexicano, se deben en gran medida a la gestión de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), grupo empresarial que recientemente designó a José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo director general.

El nuevo CEO de FEMSA, conocido como ‘el Diablo Jr.’, no solo enfrentará el reto de mantener el crecimiento sostenido de la empresa, sino que también deberá sortear desafíos clave que podrían afectar los ingresos de la embotelladora de Coca-Cola, como el incremento al IEPS aplicado a las bebidas azucaradas.

A la par, Fernández Garza-Lagüera tiene la tarea de respaldar el crecimiento deportivo del Club de Futbol Monterrey, que enfrenta la exigencia de su afición por mantenerse en los primeros lugares del futbol mexicano.

¿Quién es José Antonio Fernández Garza-Lagüera, el nuevo CEO de FEMSA?

José Antonio Fernández Garza-Lagüera es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford.

Es hijo de José Antonio ‘El Diablo’ Fernández Carbajal, actual presidente del Consejo de Administración de FEMSA, quien encabezó la dirección general del conglomerado de 1995 a 2013.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera asumió la dirigencia general de FEMSA el pasado 1 de noviembre. [Fotografía. José Antonio Fernández Garza-Lagüera/Linkedin]

Ingresó a FEMSA en 2011, donde se desempeñó en cargos estratégicos en diversas áreas del grupo. Inició en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y posteriormente pasó por la dirección de Planeación Estratégica de OXXO.

También lideró la División Plásticos, la operación de Coca-Cola FEMSA en Centroamérica y la unidad de innovación financiera Spin, fintech que recientemente presentó su solicitud de licencia bancaria.

Hasta antes de su nombramiento como CEO de FEMSA, José Antonio Fernández Garza-Lagüera dirigía la División Proximidad y Salud, que concentra tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras en varios países.

El nombramiento del ‘Diablo Jr.’ como director general de FEMSA se dio tras un proceso de sucesión respaldado por un comité del Consejo de Administración, que valoró su experiencia, liderazgo y visión estratégica.

La empresa explicó que su perfil combina conocimiento técnico, experiencia operativa y proyección internacional, cualidades que lo posicionan como un líder con la capacidad de consolidar a FEMSA en una nueva etapa de crecimiento e innovación.

Con Fernández Garza-Lagüera al frente, el conglomerado propietario de las tiendas OXXO y principal embotelladora de Coca-Cola deberá enfrentar en 2026 diversos retos empresariales, como el aumento del IEPS.

El capitán de Rayados, Sergio Ramos festeja al final del partido contra América. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

¿Cómo surgió la relación entre FEMSA y los Rayados de Monterrey?

La relación entre FEMSA y Rayados de Monterrey se originó a finales de la década de los noventa, cuando el club atravesaba su etapa más crítica. Bajo la administración de Jorge Lankenau Rocha, entonces dueño del equipo y presidente de Grupo Financiero Ábaco y Banca Confía, el club quedó envuelto en un escándalo financiero.

En noviembre de 1997, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó cargos contra Jorge Lankenau por fraude fiscal, captación ilegal de recursos y autorización de operaciones que, según las autoridades, provocaron pérdidas millonarias en Confía.

Las operaciones fraudulentas derivaron en el embargo del club por parte de Hacienda. Para 1998, el equipo acumulaba deudas por más de 734 millones de pesos, sin capacidad para cubrir nómina ni gastos operativos.

En 1999, FEMSA intervino para evitar el colapso institucional del equipo. En el Verano del 99, Monterrey se jugaba la permanencia en la última jornada del torneo ante Puebla, su rival directo por el no descenso. El equipo regiomontano necesitaba un empate para mantenerse en la Primera División del futbol mexcano.

En la llamada “Batalla del 9 de Mayo”, los aficionados del Monterrey sufrían con cada llegada del conjunto camotero; sin embargo, el respiro llegó cuando Sergio ‘Alvin’ Pérez aprovechó un servicio de Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz para marcar el 1-0 a favor de Rayados.

La alegría no duró mucho. Puebla empató de inmediato y dejó en silencio al Estadio Tecnológico. No obstante, el partido terminó en empate y Rayados evitó el descenso.

Tras años de sufrimiento financiero y deportivo, la intervención de FEMSA estabilizó las finanzas del club, saldó los pasivos más urgentes y estableció un nuevo modelo de gestión enfocado en la eficiencia operativa y la obtención de resultados. La adquisición legal del club se concretó hasta marzo de 2006.

En el ámbito deportivo, los logros de Rayados de Monterrey bajo la era FEMSA han sido notables: Cuatro títulos de Liga MX (Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019), dos Copas MX, cinco títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf y dos terceros lugares en el Mundial de Clubes, en las ediciones de 2012 y 2019.

En el actual torneo Apertura 2025, los Rayados están a punto de disputar otra final del futbol mexicano, luego de vencer a Toluca 1-0 en el partido de ida. Todo se definirá en el juego de vuelta de este sábado 6 de diciembre en el estadio Nemesio Diez.

José Antonio Fernández Carbajal, fue dirigente general de FEMSA entre 1995 y 2013. Además, encabezó el rescate financiero de los Rayados del Monterrey en 1999. [Fotografía. José Antonio Fernández Carbajal/Especial]

¿Cuáles han sido las inversiones más importantes de FEMSA para Rayados?

Una de las decisiones más representativas en la era FEMSA fue la construcción del Estadio BBVA, inaugurado el 1 de agosto de 2015. Con una inversión superior a 200 millones de dólares, el recinto es uno de los más modernos del futbol mexicano y será sede oficial de la Copa Mundial de 2026.

El estadio, con capacidad para 51 mil aficionados, destaca por su diseño arquitectónico de vanguardia, sustentable y tecnológicamente avanzado. Fue construido con materiales ecológicos, cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales y destina más de un tercio de su superficie a áreas verdes.

German Berterame de los Rayados del Monterrey, anotó el gol en el partido de ida contra los Diablos Rojos del Toluca. (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel)

La casa de los Rayados forma parte del proyecto del Gran Parque Río La Silla, un corredor ecológico de 130 hectáreas que conecta 5 parques públicos del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Otro eje clave de inversión es el complejo ‘El Barrial’, inaugurado en 2006. Este centro de alto rendimiento es la sede de entrenamiento del primer equipo varonil, el plantel femenil y las fuerzas básicas del club.

Las instalaciones incluyen canchas profesionales, gimnasio, dormitorios, áreas médicas, salas de recuperación y espacios de análisis táctico y técnico para el desarrollo integral de los jugadores.

A más de 25 años de que FEMSA tomó el control de los Rayados de Monterrey, José Antonio Fernández Garza-Lagüera asume el reto de continuar con el legado construido por la empresa. Su desafío es mantener el equilibrio entre el crecimiento empresarial de FEMSA y los resultados deportivos que sostengan el protagonismo del club regio en la Liga MX.