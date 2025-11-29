¿Quién es Alejandra de la Vega, la empresaria que llevó a FC Juárez a su primera liguilla en la Liga MX?

Alejandra de la Vega es hija del empresario Federico de la Vega Mathews, quien tuvo negocios en los sectores energético, comercial y de transporte. [Fotografía. Alejandra de la Vega Arizpe/Instagram]

Tuvieron que pasar más de 16 años para que Ciudad Juárez volviera a experimentar la emoción de una liguilla en la Liga MX. La clasificación de los Bravos en el torneo Apertura 2025 refleja el resultado de un proyecto deportivo encabezado por Alejandra de la Vega Arizpe, figura central en el impulso del futbol profesional en la frontera norte del país.

Desde su fundación en 2015, los Bravos de Juárez muestran un crecimiento constante que hoy se refleja en su pase a la fase final del campeonato. Sin embargo, también enfrentaron críticas por la manera en que accedieron a la Primera División y por haber ocupado los últimos lugares en la tabla de cociente de la Liga MX.

Alejandra de la Vega, al frente del proyecto, consolida un modelo con énfasis en el arraigo local, la infraestructura y la formación de talento, respaldada por su experiencia como empresaria y dirigente deportiva.

La historia de la primera mujer propietaria de un club en la Liga MX permite entender con mayor amplitud el papel que cumple en la transformación del futbol profesional, y de otros deportes, en la ciudad fronteriza.

¿Cuál es la trayectoria empresarial de Alejandra de la Vega Arizpe?

Alejandra de la Vega nació el 6 de diciembre de 1966 en El Paso, Texas, y creció en Ciudad Juárez. Es hija del empresario Federico de la Vega Mathews, quien tuvo negocios en los sectores energético, comercial y de transporte.

Desde joven, Alejandra se involucra en el ámbito empresarial y deportivo, al asumir la presidencia del desaparecido club Cobras de Ciudad Juárez a finales de los años ochenta, cuando el equipo pertenecía a su padre.

Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y concluyó estudios ejecutivos en el IPADE Business School y en el CIES (International Centre for Sports Studies) en Francia.

Actualmente, es vicepresidenta de Almacenes Distribuidores de la Frontera, firma que opera tiendas de conveniencia y estaciones de servicio. También es propietaria de franquicias de Domino’s Pizza en Ciudad Juárez y de La Madeleine Country French Café en Estados Unidos.

Además, colabora con su esposo Paul L. Foster en MountainStar Sports Group, consorcio deportivo con sede en Texas, dedicado a impulsar proyectos en la región fronteriza.

El grupo empresarial posee al equipo El Paso Chihuahuas, filial de los Padres de San Diego en la Triple A de las Grandes Ligas de Beisbol, así como al El Paso Locomotive FC, conjunto que compite en la segunda división del futbol estadounidense (USL Championship).

Ambos equipos forman parte de una estrategia binacional para fortalecer el deporte entre Ciudad Juárez y El Paso.

Entre 2016 y 2021, Alejandra de la Vega ocupó la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno de Chihuahua, durante el gobierno de Javier Corral.

Desde esa posición, impulsó la vinculación entre gobierno, academia y sector privado; promovió proyectos de desarrollo regional e innovación tecnológica, y estableció alianzas con centros de investigación como el CIMAV para fortalecer el ecosistema productivo y científico del estado.

Antes de los Bravos de Juárez, Alejandra de la Vega Arizpe fue propietaria de las Cobras de Ciudad Júarez. [Fotografía. Alejandra de la Vega Arizpe/Instagram]

¿Cómo inició el vínculo de Alejandra de la Vega con el futbol profesional?

Aunque no lo parezca, el acercamiento de Alejandra de la Vega con el futbol profesional comenzó desde muy joven, cuando asumió la dirigencia del Club Cobras de Ciudad Juárez.

El equipo fue adquirido por su padre, Federico de la Vega, cuando la franquicia se encontraba en Querétaro tras descender en la temporada 1985-86. Con Alejandra al mando, Cobras de Ciudad Juárez regresó a Primera División en la campaña 1987-88 y permaneció en el máximo circuito durante cuatro torneos, hasta su descenso en la temporada 1991-92.

En los años siguientes, el conjunto fronterizo atravesó una crisis financiera que provocó su desaparición en 1994. Ciudad Juárez no contó con un equipo en la Primera División hasta la aparición de los Indios, que compitieron entre 2008 y 2010.

En mayo de 2015, De la Vega encabezó la fundación de FC Juárez. En su torneo debut, el equipo conquistó el título del Ascenso MX (Apertura 2015), aunque no consiguió el ascenso deportivo tras perder la Final de Ascenso ante Necaxa por marcador global de 3-0.

Para 2019, el club adquirió la franquicia de Lobos BUAP e ingresó oficialmente a la Liga MX. Desde entonces, Alejandra de la Vega permanece como principal accionista y figura representativa del equipo.

¿En qué proyectos ha invertido Alejandra de la Vega en los Bravos de Juárez?

Desde su incorporación a la Primera División, los Bravos de Juárez impulsan un plan integral de crecimiento institucional y deportivo. La estrategia de Alejandra de la Vega gira en torno a tres ejes: infraestructura, identidad regional y formación de talento.

Entre los proyectos más ambiciosos del club está la construcción del complejo “Ciudad Mundo Juárez”, que se edificará en los terrenos del antiguo hipódromo. La inversión estimada es de 600 millones de pesos e incluye canchas, dormitorios, oficinas y espacios para el desarrollo de futbolistas jóvenes.

Además, se encuentra en etapa de planeación el desarrollo de un estadio binacional, cuya cancha estaría dividida entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esta propuesta innovadora busca consolidar la identidad fronteriza del club y representa una apuesta sin precedentes en el futbol internacional.

Aunque las obras no han iniciado y aún no existen fechas oficiales para su construcción, el proyecto se encuentra en discusión entre autoridades de ambas ciudades y refuerza la visión regional impulsada por Alejandra de la Vega.

Alejandra de la Vega, junto a su esposo, tienen un consorcio que fomenta el deporte de Ciudad Juárez. [Fotografía. Mexsport]

¿Cómo le ha ido a Bravos de Juárez en Primera División?

Los Bravos de Juárez han disputado 13 torneos cortos en Primera División. Solo en dos ocasiones calificaron a la fase de reclasificación.

El primer intento ocurrió en el torneo Apertura 2022, cuando terminaron en el lugar 11 de la tabla y enfrentaron a Toluca en el repechaje, donde fueron vencidos 3-0 en el Estadio Nemesio Diez.

El segundo fue en el Clausura 2025, cuando terminaron en la novena posición. Accedieron al Play-In, pero fueron eliminados por los Pumas de la UNAM en tanda de penales.

Durante su trayectoria en la Liga MX, el conjunto fronterizo figuró entre los últimos lugares del cociente, lo que lo obligó a cubrir multas económicas en tres torneos. Estas sanciones, de entre 33 y 80 millones de pesos, fueron parte del esquema instaurado en 2020 tras la suspensión del ascenso y descenso debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la historia comenzó a cambiar en este Apertura 2025, cuando los Bravos de Juárez accedieron, por primera vez en su historia, a la fase final tras quedar en octavo lugar de la tabla general de la Liga MX y obtener su boleto al vencer 2-1 a Pachuca en el segundo partido del Play-In.

Bravos de Juárez Pasaron 16 años para que un equipo de Ciudad Juárez volviera a la fase final del futbol mexicano. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aunque los Bravos de Juárez perdieron 2-1 el partido de ida de los cuartos de final frente a Toluca, el conjunto dirigido por el uruguayo Martín Varini aún conserva la esperanza de emular la hazaña de los Indios de Ciudad Juárez, que alcanzaron las semifinales del Clausura 2009.