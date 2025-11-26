Juárez FC vs. Toluca en cuartos de final Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida?

Juárez FC se enfrenta a Toluca en el partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro/juarez/toluca/ligamx/Freepik)

Comienza la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, donde una de las llaves enfrenta a Toluca, actual campeón, contra Juárez FC, quien hizo historia al clasificar a su primera ‘Fiesta Grande’.

Los ‘Bravos’ vencieron a Pachuca para obtener el último boleto en la fase del Play-In y los ‘Diablos rojos’ llegaron como primer lugar de la tabla de resultados del torneo de futbol mexicano.

Ahora, se enfrenta el 1 contra el 8 para obtener uno de los cuatro pases a las semifinales y subir un escalón en la búsqueda del trofeo.

¿A qué hora inicia el partido de Toluca vs. Juárez de la liguilla 2025?

El juego de ida entre Toluca y el equipo de los ‘Bravos’ está programado para este miércoles 26 de noviembre desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El silbatazo inicial del partido de futbol está programado para las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Alexis Vega es uno de los mejores jugadores del Toluca en la actualidad. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Dónde ver el Toluca vs. Juárez HOY?

Los ‘Diablos rojos’ del Toluca buscan el bicampeonato de la Liga MX y el primer rival en su camino es el Juárez FC.

Para ver el enfrentamiento en vivo o seguir las jugadas más destacadas del juego existen las diferentes opciones:

Canal Azteca 7 (TV abierta)

Sitio web de Azteca Deportes

App de TV Azteca

Actualizaciones de resultado y momentos destacados en El Financiero Deportes

¿Cómo llegan Juárez FC y Toluca a su encuentro de la liguilla del Apertura 2025 de Liga MX?

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, dirigidos por Antonio ‘El Turco’ Mohammed quedaron como superlíder del Apertura 2025 de la Liga MX.

En el torneo regular consiguieron 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas para un total de 37 puntos, con 43 goles a favor y tan solo 18 en contra.

Paulinho se coronó como campeón de goleo (junto a Armando ‘Hormiga’ González de Chivas) con 12 tantos.

Enfrente tienen a Juárez FC, escuadra que calificó a su primera liguilla del futbol mexicano luego de dos enfrentamientos del Play-In, al cual accedió gracias a su octava posición en la tabla.

El primer rival fue Tijuana, comandados por Gil Mora, con quienes cayeron con un marcador 3 a 1, pero tuvieron una segunda oportunidad para avanzar a la ‘Fiesta Grande’ y fue contra Pachuca.

Los ‘Bravos’ derrotaron 3 a 1 a los ‘Tuzos’ y así consiguieron avanzar a los cuartos de final de la Liga MX.

En el torneo regular obtuvieron 23 puntos gracias a 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas, con 27 goles a favor y 28 en contra.

Juárez perdió ante Tijuana y luego venció a Pachuca para acceder a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cuándo es el partido de vuelta de Toluca vs. Juárez en cuartos de final de la Liga MX 2025?

El juego de vuelta entre Toluca y Juárez está programado para el sábado 29 de noviembre desde el estadio Nemesio Diez.

El juego está programado para iniciar a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los otros juegos de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Apertura 2025 de la Liga MX entró a su etapa final con los cuartos de final, donde 6 equipos (además de Toluca y Juárez FC) disputan su pase a las semifinales.

Los Rayados de Monterrey de Sergio Ramos se enfrentan al Club América, Tigres UANL compiten contra ‘Xolos’ de Tijuana y finalmente Chivas de Guadalajara se ve cara a cara con Cruz Azul.

Los cuartos de final se juegan con partidos de ida y vuelta y acceden a las semifinales los que más goles anoten en 180 minutos. En caso de empate, se clasifican los equipos que mejor posición tuvieron en la tabla de resultados.