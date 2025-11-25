‘Me da miedo tu ignorancia’: Faitelson critica a Willie González por comentario sobre Gil Mora

David Faitelson respondió ante un comentario en X acerca de si Gil Mora puede jugar o no vs. Tigres. (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo pleito de Faitelson parece que se aproxima en el horizonte, esta ocasión por responder con cierta agresividad a una publicación del analista deportivo Willie González acerca de si Gilberto Mora puede o no jugar los cuartos de final vs. Tigres UANL.

Esto porque al ser un menor de edad, González cuestionó si es legal que el jugador mexicano juegue (o trabaje) en la noche, pues el partido de liguilla de la Liga MX comienza a las 9:00 p.m. (hora local) y 11:00 p.m. (hora del centro).

Tras esto, David Faitelson respondió que “le da miedo su ignorancia” entre otros comentarios que se pueden entender como insultos.

Gilberto Mora, jugador de 'Xolos', es uno de los elementos más importantes en la alineación del equipo de Tijuana. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

Todo comenzó cuando González apareció en un programa de televisión y criticó a los ‘Xolos’ de Tijuana acerca de que Gil Mora no puede jugar por el horario.

Cabe destacar que la crítica de David Faitelson se originó porque el analista deportivo mencionó que el horario de inicio del partido era a las 11:00 p.m., pero ese es en el tiempo del centro de México y en la ciudad fronteriza es una hora distinta (9:00 p.m.).

“Esto es grave, él no puede jugar, solo pude jugar de 9 a 10 y a esa hora lo deben sacar, porque ahí mandamos a la Secretaría del Trabajo porque debemos aplicar la ley”, declaró Willie.

La respuesta de Faitelson fue cuestionarlo justamente por la diferencia de horarios:

“Querido Willie González, me da miedo tu ignorancia, ¿conoces los husos horarios? ¿Tienes idea de dónde está el meridiano de Greenwich? ¿Dan geografía en las primarias de Monterrey? ¿Crees que el mundo termina en el Cerro de la silla?“, declaró en un post de X, el cual no tiene una respuesta del analista deportivo.

¿Puede jugar Gil Mora contra Tigres en la liguilla del Apertura 2025?

Gil Mora es un futbolista único en su tipo en la actualidad, pues a sus 17 años ya consiguió una Copa Oro con la Selección Mexicana.

Fue convocado a los partidos de preparación del Mundial 2026 con el cuadro de Javier ‘Vasco’ Aguirre y es titular en un equipo de la primera división de la Liga MX.

El detalle es que se trata de un menor de edad y por eso surgieron dudas acerca de si es legal que juegue o no a tan altas horas de la noche y esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo.

La LFT vigente menciona que Gilberto Mora puede jugar, pero en caso de que sea en horas extraordinarias o en domingo, entonces los Xolos deben pagar una multa y pagar el 200% de su salario diario por su trabajo.

“Queda prohibida la utilización de menores de 18 años, en horas extraordinarias y en domingos y descansos obligatorios. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda”.

Gil Mora es uno de los jugadores mexicanos más destacados del momento. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Cuándo es el partido de ida entre Tigres y Tijuana?

El partido de ida de Tigres vs. Tijuana en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX está programado para el miércoles 26 de noviembre desde el Estadio Caliente.

La vuelta se juega el sábado 29 de noviembre desde ‘El Volcán’ a las 9:10 p.m. del tiempo del centro de México.