Liga MX Femenil América vs. Tigres HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gran final del Apertura 2025?

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil reúne a América y Tigres en una serie que representa la cuarta final entre ambas instituciones. Las ‘Amazonas’ dominan el historial con dos títulos frente a uno de las ‘Águilas’.

América y Tigres empataron 3-3 en el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las ‘Amazonas’ reaccionaron después de ir perdiendo 3-0.

Tigres busca su séptimo título desde la creación de la liga en 2017; en caso de conseguirlo, ampliaría la distancia como el club más ganador. En tanto, América va por su tercera corona y sueña con quebrar una racha de resultados adversos en finales (han jugado cinco de las últimas seis, cuatro han sido derrotas).

¿Dónde y a qué hora ver en vivo la Gran Final de la Liga MX Femenil?

La gran final de la Liga MX Femenil es este domingo 23 de noviembre a las 5:00 p.m. (tiempo central de México) en el Estadio Universitario en Nuevo León.

La transmisión en vivo se puede ver por televisión abierta o streaming:

Plataformas de Liga MX Femenil

YouTube TigresOficial

ESPN

Disney+

Imagen TV

Canal de Youtube de Miguel Layún (Layvtime).

Canal 6

¿Cómo llegan América y Tigres a la gran final del Apertura 2025?

América se instaló en la final tras superar a Chivas con marcador global de 4-0; en tanto, Tigres avanzó tras asegurar un global de 3-2 frente a Cruz Azul.

Jenni Hermoso, quien juega su segunda final con las ‘Amazonas’, señaló que el plantel apunta directamente al título: “Desde que llegué a México siempre ha querido ser campeona. Sé que estoy en el lugar indicado para ello, en el equipo más grande, con esta gran afición que nos van a ayudar para entregar garra y corazón para hacer historia con Tigres”.

La española Jennifer Hermoso es una de las jugadoras clave de Tigres femenil. (Foto: EFE) (Miguel Sierra/(EPA) EFE)

La atacante española ya había disputado la final del Apertura 2024, donde Tigres cayó ante Monterrey, y ahora se encuentra nuevamente ante la posibilidad de levantar un campeonato en México.

“Jugué una con Pachuca contra América que perdimos, el año pasado con Tigres perdimos con Monterrey; ahora es distinto porque cerramos en casa con nuestra gente. Aquí en Tigres las finales se ganan. He jugado dos y espero que ésta sea la vencida”, agregó Hermoso.

Tigres y su reacción en la ida: El 3-3 que cambió el rumbo de la final

En el partido de ida del jueves, Tigres se vio abajo 3-0 al medio tiempo, pero logró empatar 3-3 tras una reacción ofensiva que cambió por completo la dinámica de la serie.

América parecía tener el triunfo bajo control en la primera mitad: Irene Guerrero y Scarlett Camberos anotaron penales y Sarah Luebbert amplió la ventaja; pero la reacción llegó con los tantos de Stephany Mayor, la sudafricana Chrestinah Kgatlana y la brasileña Jheniffer Da Silva, quienes devolvieron a Tigres a la pelea.

De acuerdo con Jenni Hermoso, esa capacidad de respuesta ha sido una de las constantes del equipo: “Cuando estás 3-0 abajo en una final te dan por muerto, pero Tigres resurgió como ave fénix, es una de las características de este equipo; por más mal que vayan las cosas tenemos una fuerza imparable dentro que nos hace resurgir y ahora tenemos todo para con nuestra gente ir por este campeonato”.

Con información de EFE.