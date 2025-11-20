Liga MX Femenil América vs. Tigres EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la final de ida?

La final de ida de la Liga MX Femenil 2025 se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 20 de noviembre. (Fotos: Liga MX Femenil)

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil enfrenta a dos de los proyectos más sólidos del futbol mexicano: América y Tigres UANL. Esta noche, el Estadio Ciudad de los Deportes es la primera sede del capítulo inicial de una serie muy pareja.

Tigres UANL busca conquistar su séptimo campeonato, lo que lo consolidaría como el club más ganador de la Liga MX Femenil; en tanto, América Femenil sueña con su tercera corona y detener su racha negativa (han disputado cinco de las últimas seis finales, pero han perdido cuatro).

Esta es la cuarta final que pelean entre sí. En el historial, Tigres lleva la ventaja con dos títulos, mientras que América suma uno; sin embargo, resulta difícil señalar a un favorito: ambos equipos muestran solidez en todas sus líneas, cuentan con experiencia en instancias decisivas y disponen de suplentes de calidad.

Final de ida del Apertura 2025 Femenil: ¿Dónde ver América vs. Tigres hoy?

El partido de ida de América vs. Tigres Femenil se juega en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. (tiempo central de México), con opciones de transmisión por televisión abierta, por cable y streaming:

Canal Nu9ve (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

VIX (streaming)

Redes sociales de la Liga MX Femenil (Facebook y YouTube)

YouTube de Layvtime (canal de Miguel Layún)

El partido de vuelta es el domingo 23 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. en el Estadio Universitario y se podrá ver a través de YouTube.

¿Cómo llega Tigres Femenil a la final del Apertura 2025?

Tigres llega como líder general con el mejor ataque y la defensa más segura del torneo regular: 42 puntos, 60 goles a favor y solo 11 en contra. En la fase final, las de Monterrey tienen dos empates, cuatro tantos a favor y dos en contra.

Las felinas cuentan con un equipo repleto de figuras: Jenni Hermoso, quien vive su mejor campaña desde que llegó al equipo en el Clausura 2024; la mexicana Diana Ordóñez, la brasileña Jheniffer Da Silva y la sudafricana Thembi Kgatlana.

Pedro Martínez, entrenador de Tigres, aseguró: “Suena repetitivo, pero en una final no hay favoritos, eso se demuestra en el campo. Tenemos el crédito de lo que hicimos en la fase regular, pero no hay más cuando pita el árbitro".

En la fase regular, Tigres venció 1-2 al América en el mismo Estadio Ciudad de los Deportes, pero en liguilla el panorama ha cambiado.

¿Cómo llega América Femenil a la final del Apertura 2025?

Club América terminó tercero la fase regular, con 38 puntos, 56 goles a favor y 22 en contra. En la etapa final, acumula tres triunfos, un empate, 10 goles a favor y solo uno en contra en la etapa final.

Las ‘Águilas’ buscan repetir la contundencia mostrada ante Chivas en semifinales, donde ganó 0-2 de visita y luego sentenció 2-0 en casa para un global de 4-0.

La guardameta española Sandra Paños expresó: “Hemos ayudado a cambiar la mentalidad que había, a tener diferentes hábitos, a organizarnos mejor a nivel táctico y estamos contentas porque las compañeras han respondido muy bien con mucha recepción y ganas de aprender y eso se ha visto en este torneo (...) Tenemos grabado a fuego lo que queremos conseguir”.

Irene Guerrero, campeona del mundo, reforzó que esta final llega en el momento adecuado: “Anhelo mucho un título. No fue casualidad renovar hasta el 2029, porque sé que vamos a pelear por títulos nacionales e internacionales cada año y eso me retó a seguir aquí para mejorar año tras año”.

