Xolos de Tijuana vs. FC Juárez HOY: ¿A qué hora es el partido por un boleto a la Liguilla de la Liga MX?

Los Xolos de Tijuana reciben a los 'Bravos' de Ciudad Juárez por un boleto a la Liguilla (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock, Liga MX).

El Play-In del Apertura 2025 ofrece un duelo entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, que chocan por un boleto directo a los cuartos de final de la Liga BBVA MX.

Éste, además, será además el debut en Liguilla del técnico Sebastián Abreu, frente a un Martín Varini que busca revancha en esta instancia.

¿A qué hora y dónde es el partido Tijuana vs. Juárez en el Play-In?

El duelo Tijuana vs. Juárez se disputará este jueves 20 de noviembre, en el Estadio Caliente, a las 21:00 horas (Tiempo del centro de México), dentro de la Serie A del Play-In de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs. Juárez

Tijuana vs. Juárez Instancia: Play-In – Serie A, Apertura 2025

Play-In – Serie A, Apertura 2025 Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Hora: 21:00 hrs. (CDMX) / 19:00 hrs. (Tijuana)

21:00 hrs. (CDMX) / 19:00 hrs. (Tijuana) Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Es la primera vez que Xolos y Bravos se enfrentan en una instancia de Liguilla. Se trata de un partido a eliminación directa: el ganador avanzará como séptimo clasificado a cuartos de final. En caso de empate al final de los 90 minutos, habrá penales.

¿Cómo llegan los equipos al Tijuana vs Juárez?

Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, llega como séptimo lugar general con 24 puntos, tras romper en la última jornada una racha negativa de cinco partidos sin ganar. Los Xolos hicieron de su estadio una fortaleza: cinco triunfos y cuatro empates en su cancha sintética, una de las más complicadas de la liga. Su ataque será comandado por Frank Thierry Boya, Adonis Preciado y Domingo Blanco, con la misión de imponer ritmo y aprovechar la localía.

Por su parte, FC Juárez vive el mejor torneo de su historia en la Liga MX, cerrando en octavo lugar con 23 puntos. El estratega Martín Varini disputará su segunda experiencia en Liguilla, también vía Play-In, y apunta a romper su mala fortuna en partidos decisivos. Su figura ofensiva será el colombiano Óscar Estupiñán, autor de ocho goles en el torneo.

Según los registros de la Liga MX, en la Jornada 3 empataron 1-1, con anotaciones de Jesús Murillo (autogol) y Ángel Zaldívar, quien se consolidó como cuarto máximo goleador histórico de Bravos.

El otro Play-In y el panorama rumbo a cuartos de final de la Liga MX

La Serie B del Play-In ofrecerá otro choque de alto voltaje: Pachuca vs. Pumas en el Estadio Hidalgo, el mismo jueves a las 19:00 horas. Un duelo con historia —seis eliminaciones directas previas— que enfrentará el debut de Esteban Solari con la experiencia de Efraín Juárez, y que puede definir también al rival del Toluca.

El formato marca que: