‘Tuve varias ofertas’: ¿Por qué el ‘Perro’ Bermúdez regresa a la TV para el Mundial 2026?

El regreso de una voz emblemática del futbol mexicano es ya una realidad. Enrique ‘Perro’ Bermúdez, histórico narrador y una de las figuras más influyentes de la crónica deportiva en México, anunció que volverá a los micrófonos para el Mundial 2026.

Esto, luego de haber declarado que Qatar 2022 sería su despedida definitiva, palabras que quedan atrás para darle un ‘último baile’ a frases como “Tirititito...” o “¡San bombazo!”.

Durante una entrevista en Faitelson Sin Censura, Bermúdez explicó que su regreso no obedece a un impulso monetario, sino a su vínculo emocional con la empresa en la que construyó su carrera. “Me convencieron acá mis amigos y regreso por amor a la camiseta. Tuve varias ofertas durante mi año sabático, pero decidí volver aquí porque es mi casa”, confesó.

El narrador también recordó que durante ese lapso se mantuvo alejado de las transmisiones, pero no desconectado del medio. “Tuve un año sabático (...), y sí, me buscó gente de otras empresas. Lo agradezco, pero yo dije: donde arranco termino”, afirmó.

El creador de frases icónicas como “Fírmala, Gío” y “Lo platicamos, todos”, detalló que incluso ya había tomado la decisión de no narrar más Copas del Mundo. Sin embargo, la insistencia de colegas, el cariño de la afición y su arraigo con la cadena deportiva TUDN lo hicieron cambiar de opinión.

“Yo ya había decidido no narrar otro Mundial, ya no. Pero me convencieron y me convenció la camiseta, porque tuve ofertas de varias empresas. Es una gran satisfacción. Pocos pueden decir eso”, señaló y confirmó los rumores que apuntaban a que otras cadenas de televisión lo estaban buscando de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá marcará el retorno del ‘Perro’ Bermúdez a la cobertura internacional, con lo que llegará a la suma de nada menos que 13 mundiales de la FIFA cubiertos.

Incluso, fue anunciado para la transmisión del partido amistoso México vs. Paraguay, último juego de preparación del ‘Tri’ en el 2025 en el cual cayó el equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre tras un muy movido segundo tiempo.

‘Perro’ Bermúdez se despidió de la narración en 2024 pero está de vuelta

En 2024, Bermúdez había anunciado su salida del conglomerado TelevisaUnivisión tras 47 años de carrera. De este modo, aseguró que que cerraba un ciclo histórico en la empresa a la que consideró siempre su casa, y de la que fue la voz más representativa por muchos años.

Con un mensaje emotivo, agradeció a compañeros, jefes y a la audiencia que lo acompañó durante décadas. De hecho, en el marco del propio Mundial de Qatar 2022, habían reconocido su trayectoria en lo que había anticipado como su última Copa del Mundo.

Su legado incluye una escuela de narración que marcó generaciones, colaboraciones con figuras de la narración deportiva como Ángel Fernández y Jorge ‘Sonny’ Alarcón, y momentos grabados en la memoria colectiva de los aficionados “que viven la intensidad del futbol”, y que seguirán sumando al menos durante el próximo verano.