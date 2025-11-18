Paola Espinosa revela que Rommel Pacheco la despojó de casa en donde vivirían tras casarse: ‘Me dio muy poco’

Paola Espinosa y Rommel Pacheco compraron una casa en Mérida, la cual se quedó el ahora director de la Conade (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El director de la Conade, Rommel Pacheco, se quedó con una casa en Mérida que compró junto su expareja, la exclavadista Paola Espinosa, según confirmó la cuatro veces olímpica.

La ahora diputada federal por el PAN aseguró que Pacheco, incluso mediante amenazas, le ofreció muy poco dinero por su parte de la propiedad, y ella accedió ante la mucha insistencia de él y su familia.

¿Cómo despojó Rommel Pacheco de su casa a Paola Espinosa? Esto dice la exclavadista

De acuerdo con declaraciones de Paola Espinosa para Proceso, adquirieron de común acuerdo una casa en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán.

Esta decisión la tomaron ante la gran insistencia de Pacheco, quien prometió a Espinosa que sería la residencia familiar de ambos cuando se casaran. Sin embargo, Paola nunca conoció este inmueble y terminó por cederlo.

De acuerdo con las declaraciones de la atleta, Pacheco únicamente aportó cerca de 200 mil pesos para el pago inicial de la propiedad, adquirida en 2013 por $1,640,000 MXN. El resto, salió de la bolsa de Espinosa y ella aceptó ponerla a nombre de ambos.

Según dijo, ocurrió algo similar al momento de comprar otras dos propiedades en común: una de ellas en Fuentes Brotantes, Tlalpan (CDMX) y una más en Tequesquitengo, Jojutla (Morelos).

De acuerdo con conversaciones de WhatsApp que Espinosa compartió con el medio, Rommel le ofreció a Paola 600 mil pesos para que le cediera el 100% de la casa en Mérida, a cambio de cederle su parte de las de Ciudad de México y Morelos, a las cuales también había aportado poco dinero.

“De todas las casas me quitó, pero ésta él la quería por completo. Yo le dije ‘cómpramela’. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue págamelo y ya. Me dio muy poco dinero por esa casa. Yo fui a Mérida, firmamos ante un notario y se acabó. Eso pasó en realidad, esas cosas son con las que siempre se ha manejado Rommel Pacheco y él va a quedar muy bien porque al final me la pagó y suena bien, pero así no fueron las cosas”, explicó Espinosa.

Paola Espinosa y Rommel Pacheco previo a los Juegos Olimpicos de 2008. (FOTO: IVAN MENDEZ /CUARTOSCURO.COM).

Pero, ¿por qué Paola Espinosa accedió a este trato, que consideraba injusto para ella? Según reveló, hubo amenazas por parte de él y su familia, por lo cual accedió en lo monetario en un trato que, explica, fue ‘beneficioso’ únicamente para el exclavadista.

“(Hubo) amenazas mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’. Lo que quiero que quede claro es que tal vez no suena grave, pero él hizo todo lo posible para que todo fuera beneficioso para él y esa casa le costara muy poco dinero”.

Y aunque lo considera injusto y ‘mala onda de su parte’, a ella le interesaba terminar los lazos con su expareja: “Quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo”.