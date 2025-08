Paola Espinosa fue obligada a mantener noviazgo con Rommel Pacheco, revela su pareja Iván ‘Pollo’ García

Paola Espinosa, la clavadista y medallista olímpica mexicana, fue obligada a sostener una relación sentimental con Rommel Pacheco, actual presidente de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte).

Así lo reveló Iván ‘Pollo’ García, también exclavadista mexicano y actual pareja de Paola Espinosa, durante una entrevista en el pódcast ‘La Capitana’, conducido por Sandra de la Vega, esposa del futbolista Andrés Guardado.

De acuerdo con el ‘Pollo’ García, la relación de Paola Espinosa y Rommel Pacheco habría sido promovida por su exentrenadora y tenía como propósito evitar que el ahora titular de la Conade padeciera depresión y bajara su rendimiento deportivo.

¿Qué dijo el ‘Pollo García de la relación de Paola Espinosa y Rommel Pacheco?

Durante su participación en el pódcast La Capitana, Iván García habló de su experiencia como deportista de alto rendimiento en Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales, así como de su vida personal junto a Paola Espinosa y la manera en que se prepararon para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Sin mencionar por su nombre a Rommel Pacheco, quien actualmente está casado con Lylo Fa, exparticipante de Masterchef México, Iván García señaló: “A Paola, su exentrenadora la obligaba a estar en una relación con un mismo compañero de su equipo para que no se deprimiera y tuviera que estar entrenando”.

Por esa razón, Iván ‘Pollo’ García mencionó que su relación con Paola Espinosa fue un “proceso complicado” y de “muchos enojos”.

“Pasamos un momento complicado en nuestra relación, hubo muchos enojos porque yo en Guadalajara y ella en México y yo le preguntaba ‘¿cómo te fue?’ ‘No no entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró la entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando a yo regresara con esa persona. No me dejaron entrenar’. Entonces, fueron muchas cosas que al final, cuando se acabaron los Juegos Olímpicos, que vi que mi mujer ya no corriera el riesgo de que la corriera de ese equipo, la agarré y le di un beso y le dje ‘ya, vente conmigo’”, aseguró Iván García.

Las declaraciones del exclavadista mexicano también son hacia la entrenadora de origen chino Ma Jin, quien fue relevante en la carrera deportiva de Paola Espinosa.

Ma Jin fue la entrenadora de Paola Espinosa y juntas lograron los resultados más importantes en la carrera de la deportista, quien destaca por las medallas olímpicas en saltos sincronizados en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, así como el oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Roma 2009.

Incluso, durante la charla con Sandra de la Vega, Iván ‘Pollo’ García ofrece disculpas a Paola Espinosa: “A lo mejor estoy hablando de más, mi amor, perdón”.

¿Quién es Iván ‘Pollo’ García?

Iván ‘Pollo’ García es uno de los deportistas de alto rendimiento que han tenido un desempeño destacado en la historia del deporte en México, ya que cuenta con participaciones en competiciones internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos.

Iván Alejandro García Navarro, conocido como el ‘Pollo’, nació el 25 de octubre de 1993 en Guadalajara, Jalisco.

Desde joven, el ‘Pollo’ mostró un talento excepcional en los clavados, lo que lo llevó a representar a México en competencias internacionales.

A lo largo de su carrera como atleta de alto rendimiento, los logros de Iván García son:

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, junto a Germán Sánchez.

en la prueba de clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, junto a Germán Sánchez. Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en plataforma de 10 metros, tanto en la categoría individual como en la de sincronizados.

en plataforma de 10 metros, tanto en la categoría individual como en la de sincronizados. Medalla de bronce en la Serie Mundial de Clavados Edimburgo 2013 junto a Adán Zúñiga.

junto a Adán Zúñiga. Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Kazán 2015 en clavados sincronizados.

El ‘Pollo’ y Paola Espinosa han mantenido una relación sentimental desde hace años. Incluso, en diciembre pasado, García le propuso matrimonio a Paola Espinosa durante unas vacaciones en Japón.