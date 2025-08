‘Me acaban de bajar con pistola’: Asaltan al ciclista Claudio Cerón; le quitaron bici de más de 100 mil pesos

El ciclista mexicano Claudio Cerón Moedano, quien ha representado al país a nivel internacional, fue víctima de un asalto a mano armada mientras recorría un sendero de la zona boscosa de Mineral del Chico, Hidalgo. Los atacantes se llevaron tres bicicletas, una valuada en más de 100 mil pesos.

Claudio Cerón Moedano es un ciclista de alto rendimiento que en 2021 representó a México en el Campeonato Panamericano de Downhill en Brasil, donde logró el tercer lugar; también ha participado en Red Bull Guanajuato Cuesta Abajo.

¿Cómo fue el asalto al ciclista Claudio Cerón Moedano?

De acuerdo con el testimonio al deportista, difundido en su Instagram, el asalto ocurrió en el sendero Balam, uno de los trayectos más transitados por ciclistas y turistas en la zona montañosa del Parque Nacional El Chico.

“Mi gente, estoy muy enojado, me acaban de bajar con pistola en el camino ancho del Balam (...) Venía con Carlos y con Chava, dos amigos”, relató Cerón en un video publicado este domingo.

Los tres deportistas fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a entregar sus bicicletas Specialized Enduro S-Works, Salsa Cassidy y Santa Cruz Megatower cc, la cual es de uso especializado en ciclismo de montaña, marca que va de 100 mil a 300 mil pesos.

“Ya hablé según para que llamen a las patrullas y no sé qué, yo no veo a nadie. Y pues se llevaron las bicis (...) armados, se supone que esta es una zona protegida. Hay patrullas arriba en La Peña y yo no entiendo. ¿Cómo puede pasar esto?”.

En su declaración, Claudio Cerón también señaló que robos similares ya habían ocurrido anteriormente en la misma zona: “Volvemos a lo mismo, la verdad estoy muy molesto”.

Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo no pudo entrar al parque

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que elementos del mando coordinado de Mineral del Chico y de la Policía Turística respondieron al llamado de emergencia realizado al 911.

El reporte señalaba el robo de bicicletas mientras sus dueños transitaban por el camino a Peña del Cuervo, dentro del Parque Nacional El Chico. Al llegar al sitio, los agentes tomaron contacto con los deportistas afectados, quienes brindaron detalles para iniciar un operativo de búsqueda y localización.

Sin embargo, la SSPH señaló que la administración de Peña del Cuervo no permite el ingreso de elementos estatales o municipales, ya que cuentan con personal interno para cobro, vigilancia y control de acceso en la zona protegida.

“Al realizar la entrevista de rutina, no nos fue proporcionada información que pudiera contribuir a las investigaciones correspondientes”, agrega el mensaje oficial.