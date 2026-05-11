Mercado laboral: resistente en Estados Unidos e incipiente en México

La semana pasada comentamos las cifras preliminares del PIB al primer trimestre tanto para México como para Estados Unidos. Toca ahora hablar de lo que sucedió en el mercado laboral en ambos países en el mes de abril.

Por lo que respecta a Estados Unidos, después de un año de muy baja creación de empleos, el mercado laboral no está en auge, pero parece estar demostrando ser más resiliente que lo previsto. La Oficina de Estadísticas Laborales publicó el viernes, que el empleo no agrícola aumentó en 115,000 puestos el mes pasado, superando significativamente las previsiones de los analistas que estimaban alrededor de 62,000 puestos, tras un repunte aún mayor en marzo, lo que supone el mayor incremento bimestral desde 2024. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.3%.

Los sectores que tuvieron ganancias de empleo fueron: atención médica (37 mil), transporte y almacenamiento (30 mil), y comercio minorista (22 mil). El empleo en el Gobierno Federal continuó disminuyendo (9 mil), al igual que en la Informática (-13 mil) y en la Manufactura (-2 mil). El cambio en el empleo total no agrícola para febrero fue revisado a la baja en 23 mil a -156 mil y el cambio para marzo fue revisado al alza en 7 mil a 185 mil. Con estas revisiones, el empleo en febrero y marzo combinado es 16 mil puestos menor que lo informado anteriormente, lo que le da a la Reserva Federal (Fed) cierto margen de maniobra respecto a la política de tasas de interés.

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED tendrán que decidir entre dos objetivos contradictorios: lograr el control de precios o procurar el pleno empleo.

Aún y cuando la economía americana sigue creciendo, los resultados del mercado laboral ponen en evidencia la falacia de las tesis y promesas del presidente Trump de que el proteccionismo comercial es necesario para regresar los puestos de trabajo de la manufactura a Estados Unidos. La economía resiste gracias a la enorme inversión destinada a la alta tecnología y a la inteligencia artificial.

En México, no tenemos aún las cifras del mercado laboral total de abril, pero contamos con un adelanto del mercado laboral formal del sector privado, con el reporte de las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reportaron veintidós millones setecientos cuarenta y ocho mil puestos de trabajo, la tercera cifra más alta de la historia considerando solo los meses de abril, de los cuales el 86.9% son puestos permanentes y el 13.1% son eventuales. Los puestos permanentes, diecinueve millones setecientos sesenta y tres mil, son también la mayor afiliación para un mes de abril.

El incremento mensual durante abril fue de 23,923 puestos, 71,365 puestos más que los reportados en abril de 2025. Con lo anterior, la creación de empleo formal en lo que va del año es de 231,527 puestos, de los cuales el 85.4% corresponde a trabajo permanente. En los últimos doce meses se observa crecimiento de 330,935 puestos de trabajo que representan un incremento del 1.5% anual. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo fueron comunicaciones y transportes con 10.9%, comercio con 3.1% y servicios para empresas con 2.1%.

El salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $664.5, pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro. Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de $42.7 pesos, el quinto mayor aumento de entre todos los abriles desde que se tenga registro, +6.9% anual.

En relación al registro de patrones, continua la tendencia negativa. Al cierre de abril se registraron 1´019,230 registros patronales, con una variación mensual negativa de 1,040 (mil cuarenta) registros, correspondientes a una tasa de -0.1% anual. En su comparación porcentual anual la variación es negativa de -2.7%.

Lo que refleja este reporte es una economía con un crecimiento débil, lo que es mejor que el entorno recesivo del primer trimestre. Pero también refleja la tendencia de debilitamiento de la economía formal, resultado del fuerte incremento en el costo del empleo en el sector formal de la economía, con mayores aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores con cargo total al patrón, la reducción de la semana laboral, el incremento de los salarios por presión derivada de los incrementos del salario mínimo, las restricciones al outsourcing y la deducibilidad acotada de las prestaciones sociales.