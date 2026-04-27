¿Qué tan sobrevaloradas se encuentran las bolsas de EU?

La evolución reciente de los mercados accionarios, que están marcando nuevos máximos históricos, a pesar de los efectos de las políticas proteccionistas, del enorme déficit fiscal y del impacto de la guerra del Medio Oriente en la inflación y en la actividad económica mundial, parece carecer de racionalidad. Intentaremos nuevamente llegar a un diagnóstico de la posible sobrevaluación de los mercados en este entorno de gran incertidumbre.

La relación Precio de la Acción/ Utilidad por Acción es un parámetro muy utilizado para medir qué tan cara o barata está una acción. Se puede referir a las utilidades de los últimos doce meses, o a las utilidades estimadas para el cierre del ejercicio. Actualmente, el múltiplo promedio del S&P 500 han oscilado entre 28 a 30 veces en las utilidades ya reportadas, y el múltiplo promedio sobre las utilidades estimadas se ubica en un rango entre 20 a 21 veces. El promedio histórico de los últimos 25 años es entre 15 a 19 veces. La sobrevaluación pudiera estimarse en un 70% puntual en este parámetro.

En el mercado NASDAQ, la sobrevaluación es ligeramente más pronunciada por las empresas de inteligencia artificial y la alta tecnología. La relación promedio Precio/Utilidad en utilidades conocidas es de 35 – 37 veces, y el de las utilidades estimadas esta en 20 – 21 veces. El promedio en los últimos 15 años es de 24 – 30 en las utilidades conocidas y 21 en las utilidades estimadas. Aquí la sobrevaluación se estima en 75%

En el múltiplo Precio/ EBITDA; en donde EBITDA es el flujo de efectivo generado por la empresa entre el número de acciones en circulación en los últimos 12 meses, el S&P 500 muestra actualmente un rango entre 15 – 16 veces, mientras que el promedio histórico se calcula entre 10 y 12 veces. En el NASDAQ, el múltiplo P/EBITDA promedio se ha movido en el rango de 18 - 22 veces, mientras que el promedio histórico se encuentra en 12 – 15 veces. Para el S&P en este parámetro se tiene una sobrevaluación del 41% y del 55% para el NASDAQ

El tercer parámetro es la relación Precio / Valor en Libros de la acción, En el S&P el promedio se ubica en 4.88 – 5.2 veces valor en libros, siendo el promedio histórico 2.8 – 3.2 veces. En el NASDAQ la razón promedio vigente se encuentra en 6 a 7 veces, siendo el promedio histórico 3.5 – 4.5 Veces Valor en Libros. En este parámetro se detecta una sobrevaloración del 68% para el S&P y del 62.5% p9ara el NASDAQ

El Fed Ratio o Razón de la Fed consiste en comparar el inverso de la tasa de interés del mercado de la tasa libre de riesgos (Bonos del Tesoro a 10 años), y compararla con el múltiplo Precio/Utilidad o Precio/ EBITDA para valorar que tan alta o baja se encuentra la valuación del mercado en relación al rendimiento de la alternativa de inversión libre de riesgo. Si tomamos la tasa de rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años del viernes pasado situada en 4.30% su inverso es 23.25 veces. Este indicador se compara con el múltiplo vigente del S&P de 28 veces o la del NASDAQ que esta en 36 veces. En este criterio se estima un 19% de sobrevaloración en el S&P y del 89% en el NASDAQ.

Para las utilidades de las empresas se tiene una expectativa de crecimiento para este año de entre el 10% al 12% anual, y un crecimiento del 10% para el 2027. Sin embargo, este vigor no es homogéneo. Algunos sectores están creciendo más como el tecnológico, el de comunicación, software y cloud, así como la industria ligada al Capex tecnológico. Otros sectores están más débiles como el consumo discrecional, el de energía y el sector financiero.

Los mercados están descontando crecimiento económico sostenido, márgenes futuros más altos, y tasas de interés estables o menores, para que puedan justificarse los niveles de valuación señalados. La evidencia nos lleva a concluir que tanto el NYSE como el NASDAQ se encuentran sobrevaluados. Las posibles razones que pueden explicar este comportamiento son una combinación de factores como estos:

1. Optimismo sobre el próximo cierre de hostilidades en el Medio Oriente.

2. El exceso de liquidez que ha prevalecido en el mercado financiero global desde la inyección de liquidez que hicieron los bancos centrales desde la pandemia.

3. Expectativas de una reducción en las tasas de interés reales.

4. Concentración extrema en algunas grandes empresas denominadas megacaps (cerca del 40% del S&P esta representado por las 10 más grandes empresas en términos de valor de capitalización).

5. La inteligencia artificial y la alta tecnología están elevando la productividad de la economía lo que implica crecimiento y utilidades futuras más elevadas.

6. Resiliencia de la economía de EU.

7. Recompra de las acciones propias por parte de las empresas.