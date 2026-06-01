Tres buenas noticias para la economía de México

La presidenta Sheinbaum presentó hace unos días 12 buenas noticias de la economía de México, mismas que han sido criticadas por diversos analistas y comunicadores, por basarse en indicadores muy relativos. Por ejemplo, el récord de la Inversión Extranjera Directa al primer trimestre por 23.5 miles de millones de dólares, contiene un 94% de reinversión de utilidades y solo un 7% de nuevo flujo de inversión foránea. Aquí exponemos tres items que se han conocido más recientemente y que son realmente gratas noticias positivas.

El primero de estos factores fue la revisión de la calificación de la deuda soberana emitida por la calificadora internacional Fitch Investor Services. Después de las revisiones negativas de S&P y Moody´s, Fitch ratificó la calificación crediticia de largo plazo de la deuda soberana en moneda extranjera de México en BBB-, con perspectiva estable. El temor era que anunciara una Perspectiva Negativa, el preámbulo a perder el grado de inversión. La agencia destacó en su análisis la prudencia del marco macroeconómico, la solidez de las cuentas externas y la resiliencia de la economía.

El segundo aspecto fue el favorable desempeño de las finanzas públicas para el mes de abril. Aunque no todos los rubros de ingresos resultaron positivos, la recaudación por concepto del IVA superó en 30 mil millones de pesos lo previsto y registró un crecimiento real anual de 0.4% en el acumulado enero- abril. Solo en abril, este impuesto aumentó 12.5% real anual. En contraparte, los ingresos por concepto del ISR registraron una disminución del 6.2% real anual.

La recaudación por concepto del IEPS superó en 8 mil millones de pesos lo presupuestado y registró un incremento real anual de 12.7%. Este resultado fue impulsado por el componente de combustibles, que creció 14.8%, así como por mayores ingresos provenientes de tabacos labrados (+20.5%) y bebidas saborizadas (+46.7%), derivados de las modificaciones aprobadas en la LIF 2026. No obstante, en abril la recaudación del IEPS de combustibles disminuyó 10.1% real anual, debido a mayores estímulos fiscales orientados a contener los precios de las gasolinas.

Los ingresos por impuestos a las importaciones alcanzaron un máximo histórico para el periodo enero-abril y a tasa anual crecieron 1.3% real, impulsados por el alza de 7.7% observado en abril, en el contexto de las reformas en materia comercial. Frente al programa, este rubro se ubicó 21 mil millones de pesos por debajo de lo previsto, principalmente por el menor tipo de cambio.

Los ingresos no tributarios superaron en 34 mil millones de pesos lo previsto en el presupuesto, como resultado del avance del rubro de aprovechamientos (52.8%) y derechos (9.8%), que compensaron el ingreso por productos (-27%) respecto al monto previsto en el calendario.

Los ingresos propios de la CFE se mantuvieron en línea con el programa y aumentaron 1.9% real anual. Por su parte, los ingresos propios del IMSS y del ISSSTE superaron en conjunto en 7 mil millones de pesos el monto programado, y registraron incrementos reales anuales de 2.7 y 3%, respectivamente.

Del lado del gasto, el correspondiente al desarrollo social creció 10.9% real anual. Destacaron los incrementos en salud (+25.9%), educación (+8.3%) y protección social (+8.3%). Las participaciones a entidades federativas y municipios registraron una disminución de 2.2% real anual.

La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 46.7% del PIB; el Saldo Histórico de la Deuda Pública (SHRFSP) se ubicó en 50% del PIB, nivel moderado frente a otras economías emergentes y de América Latina.

El tercer punto es la balanza comercial al mes de abril. Las exportaciones alcanzaron un nivel récord. Las no petroleras crecieron 33.5% anual, destacando el avance de 34.8% en los envíos hacia Estados Unidos. Por su parte, las petroleras repuntaron un 7.9% anual gracias a que la Mezcla Mexicana promedió 94.99 dólares por barril, compensando la baja en volumen. Las exportaciones manufactureras sumaron 65 mil 687 millones de dólares, lo que equivale a un aumento global del 34.0% anual. El segmento no automotriz, se disparó en un 45.8% anual.

Del lado de las importaciones, el incremento del 24.1% en las compras al exterior estuvo fuertemente ligado a la producción interna, ya que los bienes de uso intermedio (insumos) acapararon el 79.9% del valor importado total.

Esta nueva información y otros indicadores oportunos confirman que muy probablemente el PIB del segundo trimestre será positivo en relación al primer trimestre, que se contrajo en 0.6% trimestral, incluyendo el efecto de la derrama económica proveniente del Mundial de Futbol; sin embargo México sigue observando un dinamismo anémico, endémico, crónico.