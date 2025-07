¿Qué tan caros son los relojes Patek Philippe, como el que le regaló un árabe a Checo en GP de Abu Dhabi?

“Patek Philippe es mi reloj, yo sé qué tanto me costó”, diría Peso Pluma en su Bzp Music Sessions, vol. 55, pero también el piloto Checo Pérez, quien recibió uno de estos relojes de lujo en su última carrera en F1 (en 2024) de mano de un árabe.

Esto lo reveló su preparador físico Xavi Martos en una reciente entrevista, en la que además de compartir información relevante sobre el entrenamiento de un piloto de Fórmula 1, compartió la curiosa anécdota.

Los relojes Patek Philippe representan lo más alto del lujo suizo: precisión, tradición y diseño atemporal. Pero, ¿cuánto cuesta realmente portar una de estas piezas exclusivas? Como en todo hay de precios, pero por algo ‘Checo’ no lo dejó ir tan fácil.

A Checo Pérez le regalaron un reloj en su última carrera. (Especial El Financiero)

¿Quién le regaló un reloj Patek Philippe a ‘Checo’ Pérez?

Cuando la salida de ‘Checo’ Pérez de Red Bull era prácticamente un hecho, en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 (última carrera de la temporada), un árabe se acercó al piloto mexicano para hacerle un obsequio.

De acuerdo con Xavi Martos, era muy común que algunas personas se le acercaran y le hicieran regalos, pero este obsequio tenía algo especial: la marca.

“Fue un árabe que no le pidió ni una foto, se lo dio y (me dijo): ‘Gracias por todo lo que has hecho por mí, Checo, por todos los momentos’”, aseguró Martos en conversación con Álex García para el podcast F4 Milestones: The Countdown.

Patek Philippe es una marca de relojes de lujo nacida hace más de 100 años. (Foto: Facebook @patekphilippe)

Después de la carrera, cuando Martos y Pérez conversaban, Checo le mostró a su preparador físico el regalo que tenía un ‘pequeño’ grabado con la marca Patek Philippe.

“Miro, lo destapo y digo: ‘Checo, aquí pone Patek Philippe’. ‘¿Pero será?’ (respondió Checo) (…) Lo empezamos a mirar y sí, era uno auténtico. Lástima que no me lo quedé yo porque siempre me daba (los regalos que le hacían)“, comparte Matos.

Aunque no precisó el modelo de reloj que recibió ‘Checo’, lo cierto es que la simple marca refleja más que un poder adquisitivo alto, pues sus precios pueden alcanzar millones de pesos.

Historia de la marca de relojes Patek Philippe

La historia de Patek Philippe comenzó en 1839 en Ginebra, Suiza, cuando Antoine Norbert de Patek y François Czapek fundaron la compañía con el objetivo de crear relojes de alta precisión. Tras la salida de Czapek, Jean Adrien Philippe se unió a la empresa, aportando innovaciones como el sistema de cuerda sin llave.

Desde entonces, la marca evolucionó hasta convertirse en un referente de la relojería suiza, con avances técnicos como el primer reloj de pulsera suizo, el primer calendario perpetuo para relojes de bolsillo y piezas mecánicas de gran complejidad.

A lo largo de más de 180 años, Patek Philippe mantiene compromiso constante con la innovación y la calidad. Modelos como el Calibre 89, con 33 complicaciones, marcaron hitos en la relojería.

La marca también domina el mercado de subastas, donde modelos como el Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 alcanzaron cifras récord, superando los 30 millones de dólares. Esta exclusividad responde a una producción anual limitada y a un control riguroso sobre cada detalle en el proceso de manufactura.

Patek Philippe es una marca de relojes originaria de Suiza. (Foto: Facebook @patekphilippe)

Precios de relojes Patek Philippe: modelos y rangos

Los precios de Patek Philippe dependen del modelo, sus complicaciones, materiales y exclusividad de la marca de relojes de lujo.

Aquí algunos de los más representativos y su costo, que no incluyen IVA. El costo en pesos es con base en el tipo de cambio al 16 de julio de 2025:

Patek Philippe Aquanaut : Modelo de entrada con estilo deportivo, orientado a un público más joven. Su precio base ronda los 24 mil 600 dólares (unos 460 mil 550 pesos ).

: Modelo de entrada con estilo deportivo, orientado a un público más joven. Su precio base ronda los (unos ). Patek Philippe Nautilus : Ícono de diseño con caja octogonal y brazalete integrado. Parte de los 68 mil dólares , aunque ediciones con complicaciones pueden superar los 100 mil dólares ( un millón 872 mil pesos ).

: Ícono de diseño con caja octogonal y brazalete integrado. Parte de los , aunque ediciones con complicaciones pueden superar los ( ). Patek Philippe Grandmaster Chime : Uno de los relojes más complejos jamás creados. Incluye 20 complicaciones, doble carátula y caja reversible. Alcanzó los 31 millones de dólares (580 millones 366 mil pesos) en una subasta benéfica.

: Uno de los relojes más complejos jamás creados. Incluye 20 complicaciones, doble carátula y caja reversible. Alcanzó los en una subasta benéfica. Patek Philippe Calatrava: Símbolo de elegancia minimalista. Su precio va desde los 33 mil 700 dólares (630 mil 900 pesos), dependiendo del modelo y acabados.

Los relojes Patek Philippe cuestan miles de dólares. (Foto: Captura de pantalla patek.com)

Cada reloj incluye un certificado de autenticidad y garantía de la manufactura suiza, disponible en distribuidores autorizados y boutiques oficiales en todo el mundo.