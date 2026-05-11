Al peso le da la ‘chiripiorca’ en arranque de la semana: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 11 de mayo.

Tras una ganancia semanal de 26 centavos, el peso mexicano inició esta semana ‘sin gas’ ante el dólar ante un sentimiento de cautela por la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump e Irán rechazaron sus respectivas propuestas de paz, esto a pesar de que el país asiático ofreció a EU trasladar sus reservas de uranio enriquecido a otra nación.

Sin embargo, Teherán ‘pintó su raya’ en lo que respecta a sus instalaciones nucleares y rechazó su desmantelamiento, como pide Donald Trump. El presidente de EU calificó la respuesta de Irán como “totalmente inaceptable”.

La ‘traba’ en las negociaciones de paz mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz. Un barco con gas licuado natural de Qatar trató de pasar por la zona este lunes 11 de mayo, pero tuvo que regresar después no tener garantías de cruce.

Cotización del peso ante el dólar en los mercados este lunes

El tipo de cambio se mantiene en los 17.19 pesos por dólar, mismo nivel en el que cerró el pasado viernes 8 de mayo.

“El peso opera en un terreno de cautela activa mientras los mercados globales digieren un entorno geopolítico de alta fricción. El sentimiento de riesgo está dominado por la negativa tajante del presidente Donald Trump a la respuesta de Irán, lo que mantiene la prima de riesgo geopolítico elevada y limita el avance de las monedas emergentes”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.62 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.66 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.39 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.07 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están la rupia india con 0.87 por ciento; el won surcoreano con 0.71 por ciento; el florín húngaro con 0.39 por ciento; el peso colombiano con 0.29 por ciento, y el yen japonés con 0.25 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg