Con Messi y sin Ángel Correa: La prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi está en la prelista del Argentina en el Mundial 2026. (Archivo, Adan González / EFE).

La selección de Argentina confirmó este lunes su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, torneo en el que defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

La convocatoria de Lionel Scaloni está liderada por Lionel Messi e incluye a otros referentes como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

Aunque la presencia de Messi en la Copa del Mundo parecía segura, el capitán argentino había evitado confirmarla públicamente. El delantero señaló previamente que su participación dependería de llegar en buen estado físico al torneo que arrancará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canada.

El atacante del Inter Miami disputaría así el sexto Mundial de su carrera. Messi cumplirá 39 años durante la competencia y llega con registros de 59 goles y 41 asistencias en 64 partidos de temporada regular con el club estadounidense.

Ausencias y rostros conocidos en la prelista de Scaloni

Además de Messi, la convocatoria preliminar difundida por la Asociación del Futbol Argentino incluye a otros 19 de los 26 futbolistas que conquistaron el Mundial de Qatar 2022.

Messi y Prestianni en prelista de campeón Argentina para el Mundial. (Martin Meissner/AP)

Entre las ausencias más relevantes destacan Paulo Dybala, Ángel Correa (de Tigres UANL), Franco Armani, Juan Foyth y Alejandro Gómez. Tampoco fueron incluidos Valentín Castellanos, delantero del West Ham, ni Enzo Barrenechea, mediocampista del Benfica portugués.

Ángel Di María también quedó fuera de la convocatoria tras retirarse de la selección argentina luego de conquistar la Copa América 2024.

Las nuevas posibilidades de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

La convocatoria de Scaloni también abre espacio a futbolistas jóvenes que han aparecido en eliminatorias sudamericanas y partidos amistosos recientes.

El cuerpo técnico busca consolidar alternativas para varios integrantes del equipo campeón del mundo que dejarían la selección después del Mundial 2026.

Uno de los nombres que más resalta es el de Franco Mastantuono, actualmente en el Real Madrid, pese a no haber tenido continuidad en su primera temporada con el conjunto español. También figura Claudio Echeverri, atacante cedido por el Manchester City al Girona.

Otra de las novedades es Gianluca Prestianni. El extremo del Benfica deberá cumplir una suspensión de dos partidos en el Mundial, en caso de formar parte de la lista definitiva. La sanción deriva de insultos dirigidos al brasileño Vinícius Júnior durante un partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. El castigo original fue de seis encuentros, tres de ellos en suspenso.

Entre los jóvenes del futbol argentino aparecen el arquero Santiago Beltrán, de River Plate, y Tomás Aranda, mediocampista creativo de Boca Juniors.

Beltrán nunca había sido convocado a la selección mayor y llega después de ser una de las figuras en la clasificación de River Plate por penales ante San Lorenzo en los octavos de final de la liga argentina.

La lista también incluye a Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, ambos de Boca Juniors; al defensor Zaid Romero, del Getafe; y al delantero Mateo Pellegrino, del Parma.

Scaloni reincorporó además a Alejandro Garnacho, quien atraviesa una etapa de poco rodaje con el Chelsea y no era convocado a la Albiceleste desde 2024.

Prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026

Las principales dudas del cuerpo técnico siguen en la defensa. Por esa razón, la prelista cuenta con una cantidad amplia de zagueros y laterales, mientras el entrenador busca consolidar variantes en esa zona del campo.

Dos futbolistas llegan además con problemas físicos. Cristian Romero arrastra una lesión ligamentaria en la rodilla derecha, mientras Nahuel Molina sufrió un desgarro en la derrota del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo en la liga española.

Scaloni tendrá hasta el próximo 30 de mayo para definir la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo. Antes del debut, Argentina jugará amistosos frente a Honduras e Islandia.

La Albiceleste integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut argentino será el 16 de junio ante la selección argelina.

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensas

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Oporto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (Roma)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Claudio Echeverri (Girona)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Santiago Castro (Bologna)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)

Con información de EFE y AP.