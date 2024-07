Así se despidió Ángel Di María en la Copa América 2024: ‘Soñé que llegábamos a la final y se terminaba’

El 14 de julio no fue un domingo más en la vida de Ángel Di María. Compañero eterno de Messi, el ‘Fideo’ se despidió de la selección argentina con un nuevo título, la Copa América de Estados Unidos 2024.

“Fideo, fideo”, estallaron los aficionados argentinos cuando Di María fue reemplazado en el alargue, al minuto 116 de la final en Miami en la que la Albiceleste logró su bicampeonato continental ante Colombia.

El atacante se fue entre lágrimas y al llegar a la banca recibió el abrazo del cuerpo técnico y compañeros, el más emotivo con su compadre Lionel Messi.

Así como fueron de celebrados sus goles clave cuando la selección disputaba algún título o yacía contra las cuerdas, su sorpresivo anuncio en noviembre pasado de quitarse para siempre la celeste y blanca también impactó en el corazón del país campeón del mundo.

El delantero de Argentina #22 Lautaro Martinez celebra con el delantero de Argentina #11 Angel Di Maria después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol final del torneo Conmebol 2024 Copa América entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida el 14 de julio de 2024. (Foto: Chandan Khanna / AFP) (CHANDAN KHANNA/AFP)

“Puedo decir lo mismo que venía diciendo, que estaba escrito, que era de esta manera. Lo soñé, soñé con esto. Por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera”, dijo emocionado el Fideo al término de la final en el Hard Rock Stadium.

“Estoy eternamente agradecido con esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así”, agregó el extremo del Benfica de 36 años.

¿Lionel Messi está cerca del retiro?

Cerrado el capítulo Di María, el interrogante siguiente es si Lionel Messi, de 37 años, seguirá los pasos de su socio eterno. El Diez no ha hablado de una fecha límite, pero sí ha remarcado que será su estado físico el que la determine.

El capitán albiceleste, con los mismos títulos y cicatrices que Di María, como aquella final perdida ante Alemania en el Mundial 2014, advirtió que sus “últimas batallas” estaban cerca, y quizás la cuenta regresiva comenzó con la final de Miami.

“No me gusta pensar más allá. Será hasta cuando tenga que ser y hasta que yo sienta que no da para más”, dijo el Diez.

Lo que sí es cierto, es que Messi le dijo adiós el domingo a la Copa América, la que disputó por siete ocasiones logrando dos títulos. Y se fue siendo el futbolista con más partidos disputados en la historia de la competición al alcanzar la cifra de 39 presencias.

Angel Di Maria, Lionel Messi y Nicolas Otamendi de Argentina celebran con el trofeo después de la victoria del equipo en el partido final de la CONMEBOL Copa América 2024. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

¿Cuántos años jugó Ángel Di María?

“Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo”, anunció Di María al mundo en el templo del Maracaná en noviembre pasado.

Di María jugó ante Colombia en Miami su último partido como albiceleste. El 145 de una campaña de 15 años y 10 meses con la selección absoluta en la que consiguió cuatro títulos: el Mundial de Catar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.

Él es el del gol heroico ante Nigeria en Pekín-2008 que valió un oro olímpico. Es el del gol agónico a Suiza que abrió la puerta de los cuartos de final en el Mundial-2014. Es el del gol histórico a Brasil en el Maracaná en el 2021 con el que Argentina volvió a conquistar la Copa América después de 28 años de sequía.

Ese escurridizo driblador surgido en el semillero de Rosario Central fue el mismo que anotó el segundo gol en el baile 3-0 que la Albiceleste le dio a Italia en Wembley en la Finalissima a mediados de 2022, una suerte de premonición de lo que iba a suceder en Qatar.

Argentina consigió el bicampeonato de la Copa América 2024. (Foto: EFE)

Y así fue. Su gol cumbre llegó en el Mundial de 2022: el del 2-0 parcial a Francia, a los 36 minutos, en la inolvidable final en el fastuoso estadio Lusail, cuando culminó la mejor jugada colectiva de ese Mundial, la que a un toque involucró a Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Messi, Julián Álvarez, nuevamente Mac Allister, hasta terminar en su zurda bendita.

A dos meses de cumplirse 16 años de un partido contra Paraguay en Buenos Aires en la ruta clasificatoria al Mundial de Sudáfrica-2010, que marcó su debut en la selección absoluta, el ciclo de Di María en la Albiceleste terminó el domingo en Miami con la victoria 1-0 en alargue ante Colombia en la final de la Copa América.

¿Di María jugará un partido más?

“No estoy preparado para mi último partido con la selección, pero ya es el momento”, dijo emocionado el Fideo, de 36 años, tras el paso a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo, donde se enfrentaría a Colombia.

“Me llevo muchos trofeos más que importantes, pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada”, destacó el Fideo luego en sus redes sociales.

El partido por el título de la Copa América 2024 tuvo entradas que superaron los 2 mil dólares. (Foto: EFE).

Scaloni, muy cauto, ha evitado referirse al de este domingo como el último partido de Di María con la selección. Por el contrario, mantiene la esperanza de que el rosarino reconsidere su posición.

“Soy partidario de dejar jugar a Di María y no retirarlo. Después veremos si lo convencemos o no de que se quede. Mientras tanto, tiene que disfrutar del momento. Veremos si podemos convencerlo”, señaló el DT de la Albiceleste.

Lionel Scaloni intentará convencerlo para que juegue un partido más: “Se fue, no hay manera de convencerlo, le dije que vamos a intentar que venga una vez a que se despida con su público, como merece”, reconoció el entrenador.

Rodrigo De Paul, una de las banderas de la era Scaloni, estimó que el Fideo era “un elegido” por poder “cerrar su carrera de esta manera”.

“Se va siendo bicampeón de América, campeón del mundo, ganando en Wembley. Lo logró todo. La espera valió la pena, deja un legado muy grande y espero que nosotros, que venimos atrás, podamos continuar con eso”, anotó el volante del Atlético de Madrid.