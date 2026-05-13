Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 13 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La nueva amenaza del gobierno de Estados Unidos ante la supuesta inacción para combatir el crimen organizado en México podría marcar la discusión de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 13 de mayo.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, pidió a México “dar un paso adelante” contra los cárteles que operan contra el territorio y así evitar que la administración de Donald Trump intervenga.

Durante una comparecencia en el Senado y Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hegseth dijo que, pese a la colaboración “sin precedentes”, alientan a las autoridades federales mexicanas para continuar con la lucha contra el crimen organizado “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

Sigue la ‘mañanera del Pueblo’ en vivo por El Financiero para conocer la respuesta de la mandataria ante los comentarios de Estados Unidos sobre el crimen organizado.

Hunden buque Onjuku en Tamaulipas para convertirse en arrecife artifical

La conferencia inició con un enlace para presenciar el hundimiento del buque Onjuku en Tamaulipas; el objetivo es que este se convierta en un arrecife artificial.

Este funcionará como el hábitat, refugios y zonas de reproducción de la vida marina. La nave había servido para la oceanografía y la pesquería y su nombre significa “lugar de morada”.

No es la primera embarcación que se hundió de forma controlada. En 2024, también en Tamaulipas, un buque ‘Huracán’ formó parte de este programa.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 12 de mayo?

En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum se refirió a múltiples temas:

Respaldo la decisión de mantener el calendario escolar 2025-2026 y no adelantar el fin de las clases en todo el país, aunque no descartó que algunas entidades puedan realizar cambios por el Mundial 2026 o las altas temperaturas.

Respondió a la carta que envió Manuel Roberto ‘N’ respecto al caso de huachicol fiscal, ya que no se le permitió acceder a la información de la carpeta por razones de “seguridad nacional”. La mandataria pidió que se muestren las pruebas en la medida de lo posible.

Explicó la razón por la que la Guardia Nacional y el Ejército no repelieron la agresión de ‘Los Ardillos’ a las comunidades en Chilapa, Guerrero, pese a la solicitud de la población. Afirmó que intentan no generar una confrontación donde puedan salir heridos o muertos ante el intento de esta organización para hacerse con el control.