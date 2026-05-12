PAN acusa que Sheinbaum usa consulados en EU para promover a Morena: ‘Se dedican a hacer grilla partidista’

Legisladores del PAN aseguraron que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitó al Servicio Exterior Mexicano con nombramientos políticos.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar los consulados y representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos para promover a Morena y llevar a cabo una presunta “grilla partidista” en territorio estadounidense.

En un video difundido este martes, los legisladores panistas Federico Döring y Raúl Torres aseguraron que los nombramientos realizados por el actual gobierno han debilitado al Servicio Exterior Mexicano y puesto en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos.

“Todo lo que toca Morena lo destruye. En vez del Servicio Exterior Mexicano, que es un orgullo para todos los mexicanos, sus nombramientos políticos en los consulados de Estados Unidos han agravado la crisis”, afirmó Döring.

Los diputados señalaron que México atraviesa uno de los momentos más complejos en su relación diplomática con Estados Unidos y criticaron la falta de definición sobre la representación mexicana en Washington.

“En el momento más difícil de la relación diplomática, no tenemos embajador en Washington, ni el que va ni el que llega”, sostuvo Döring.

PAN afirma que Morena usa consulados con fines electorales

Además, acusaron que funcionarios enviados a los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos presuntamente han utilizado sus cargos para hablar a favor de Morena e intervenir políticamente en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

“En vez de ayudarle a la relación diplomática han puesto en riesgo los 53 consulados de México en Estados Unidos, porque se dedican a ser grilla partidista, se dedican a hablar a favor de Morena y a quererse meter a las elecciones de Estados Unidos.. ella, Claudia Sheinbaum y sus chairos”, señaló.

Los panistas también cuestionaron que, pese a la importante aportación económica de la comunidad mexicana en Estados Unidos, no se haya incrementado el presupuesto destinado a la atención consular.

“Sheinbaum habla de los más de 2.3 billones de dólares que aportamos las y los mexicanos en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, Presidenta, ¿por qué no has incrementado el presupuesto para atención consular?”, expresó el diputado Raúl Torres.

El panista afirmó que desde la llegada de Morena al poder se ha desplazado a diplomáticos de carrera para colocar a perfiles cercanos a la llamada Cuarta Transformación.

“Han maltratado al Servicio Exterior Mexicano, no solamente con nombramientos de amigos afines a la Cuarta Transformación, sino ahora les obligan incluso a hacer campaña a favor de Morena en el exterior”, dijo.

Señalan a Morena de condicionar apoyos a migrantes por votos

El legislador también acusó presuntas presiones políticas y condicionamientos relacionados con trámites migratorios y de doble nacionalidad para mexicanos en Estados Unidos.

Según Torres, Morena supuestamente ofrece asesoría legal a connacionales para facilitar la obtención de la doble nacionalidad, pero a cambio les exige que voten por el partido.

“La trampa es, te ayudo a que tengas las dos nacionalidades, a que tengas mejores condiciones legales en Estados Unidos, pero te lo condiciono”, afirmó.

Finalmente, los legisladores panistas acusaron a Morena de financiar grupos “radicales” y generar conflictos políticos en Estados Unidos, lo que, aseguran, ha afectado la percepción sobre la comunidad mexicana en ese país.

“Hoy el problema es que por esa injerencia de Morena se cree en los Estados Unidos que todos los mexicanos somos anti-Estados Unidos”, señalaron.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha respondido públicamente a las acusaciones realizadas por los legisladores del PAN.