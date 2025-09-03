Federico Döring denuncia a hijo de AMLO y otros morenistas allegados

La confrontación entre el PAN y Morena continúa subiendo de tono. El diputado federal del blanquiazul, Federico Döring Casar, denunció a un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a otros personajes morenistas por huachicol y otros delitos.

Federico Döring presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia, y enriquecimiento ilícito en agravio de la sociedad.

Los denunciados son: Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena; Tania Gicela Contreras López, exconsejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En la denuncia se incluye al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gamez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas.

Asimismo, en la querella se encuentra Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas de México y actual secretario de Gobierno del Estado de México; y Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, Federico Döring es diputado federal y en el pasado periodo de receso de la Comisión Permanente tuvo diversos enfrentamientos verbales con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

¿Quién es Federico Döring Casar?

Federico Döring Casar es un político mexicano que se ha destacado como diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). Su carrera política ha estado marcada por su participación activa en diversas comisiones y su capacidad para generar controversia en el debate legislativo.

Döring ha sido un crítico constante del gobierno actual y ha defendido las posturas del PAN en temas de relevancia nacional.

Federico Döring ha ocupado diversos cargos en la política mexicana. Desde sus inicios en la política, ha sido conocido por su estilo directo y su disposición a confrontar a sus oponentes.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en comisiones clave, abordando temas como la economía, la seguridad y la transparencia gubernamental. Su formación académica y experiencia lo han consolidado como una figura influyente dentro de su partido.