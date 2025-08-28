Federico Döring acusa a Noroña de evadir debate: ‘Prefiere discutir estupideces a explicar su patrimonio’

Federico Döring, diputado federal del PAN, acusó a Gerardo Fernández Noroña de evadir el tema sobre su patrimonio y otros asuntos de interés público. En su lugar, optó por provocar a la oposición.

Döring señaló que Fernández Noroña evitó la discusión sobre la adquisición de una casa valuada en 12 millones de pesos, así como sobre una supuesta red de extorsión por parte de funcionarios de medio y alto nivel en Profeco hacia gasolineros, para evitar que se evidencien los precios a los que ofrecen la gasolina y otras “irregularidades”.

“Lo que prefería era discutir sus estupideces en lugar de discutir el patrimonio que no puede explicar, la casita que quiere ocultar. Para no discutirlo a él y lo que se robó del Senado, para no discutir la nota de ayer sobre las gasolineras, donde el gobierno administra el huachicol fiscal junto al Cártel Jalisco, pues hicieron una serie de piruetas, de provocaciones”, reprochó el diputado panista en entrevista con Azucena Uresti.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto, se expresaron posicionamientos respecto a las presuntas conductas de traición a la patria por parte del PRI y el PAN. Sin embargo, cuando Döring se quejó de ello en tribuna y pidió discutir el patrimonio de Fernández Noroña, este último lo retó.

“Dejaré la presidencia el 31 a la medianoche, y el primero de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Döring, en el terreno que quería, en el terreno que quería”, respondió desde la Mesa Directiva Noroña.

Sin embargo, el debate escaló. Entre los señalamientos de traición a la patria de Morena y sus aliados hacia la oposición, y las acusaciones de supuestos vínculos con el crimen organizado o enriquecimiento ilícito del PAN y el PRI contra Morena, la sesión concluyó con una agresión por parte de Alejandro Moreno hacia Fernández Noroña.

Anteriormente, en octubre de 2024, se vivió un episodio similar, cuando ‘Alito’ Moreno subió hasta la Mesa Directiva en el Senado para reclamar a Gerardo Fernández Noroña. En aquella ocasión, los hechos se limitaron a un intercambio verbal, sin contacto físico.

Hasta el momento, este nuevo incidente derivó en la amenaza, por parte del oficialismo, de solicitar el desafuero de ‘Alito’ Moreno y de los legisladores involucrados en la agresión. También se llevó a cabo una protesta de simpatizantes del PRI para mostrar apoyo al dirigente nacional del partido.

Además, este hecho evidenció una escalada en la polarización del debate político, pues ante la falta de una solución mediante el diálogo, el conflicto avanzó hasta llegar a las agresiones físicas.