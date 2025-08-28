‘Lesiones’ de Noroña por agresión de ‘Alito’ Moreno no alcanzarán para desafuero, admite Ignacio Mier

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, destacó que no hay pruebas suficientes para pedir el desafuero de Alejandro Moreno.

El vice coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, consideró que el incidente en que Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, así como las lesiones causadas a un trabajador del Senado identificado como Emiliano González, no serán suficientes para que se solicite el desafuero del presidente del PRI.

“Tiene que presentarse la querella, iniciarse las diligencias, integrarse la carpeta de investigación, determinarse las lesiones y los daños en propiedad ajena, y después ya, si hay lugar, se procederá conforme a lo que establece la ley y el procedimiento que corresponda. Yo creo que no alcanza, por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político, o sea el desafuero”, puntualizó Mier en un mensaje a medios este jueves.

El miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, ‘Alito’ Moreno, quien es presidente nacional del PRI, se acercó a la tribuna para reclamarle al presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña, que no le diera la palabra durante la discusión.

“Te estoy pidiendo la palabra“, le gritó ‘Alito’ Moreno a Fernández Noroña. Luego, este le respondió “no me toques”.

Ahí empezaron los empujones entre los senadores. Ante la tensión, otros legisladores presentes en la zona intentaron intervenir, entre ellas Dolores Padierna. Un trabajador del Senado que vestía una playera verde, Emiliano González, resultó presuntamente lesionado al caer por un empujón de ‘Alito’ Moreno. Minutos después, senadores de Morena aparecieron a su lado mientras él portaba collarín y vendaje en el brazo.

¿Habrá desafuero para Alejandro Moreno tras pleito con Noroña?

Gerardo Fernández Noroña dijo que Morena presentará denuncias por daños tras el ataque de Alejandro Moreno.

“Este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”, comentó en una conferencia tras el altercado.

En el altercado también estuvo involucrado el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Manilla (de traje azul), quien jaló a Noroña del saco cuando este intentaba irse, y lo golpeó en la cabeza antes de que este saliera del Pleno.

En conferencia, Fernández Noroña acusó directamente a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Erubiel Lorenzo Alonso Que y Rubén Ignacio Moreira Valdez como participantes en la agresión.

En tanto, este jueves Mier destacó que no ve condiciones para solicitar el desafuero de Alejandro Moreno, presidente del PRI, tras el pleito que causó en la sesión de la Comisión Permanente.

“Yo creo que no, habría que ver lo que determine las investigaciones y la determinación del médico legista y no su Ministerio Público, pero yo creo en términos políticos que es más grave los actos de corrupción en Campeche que lo que sucedió ayer, que es lamentable, es un retroceso en la política”, añadió.

Al respecto de la petición de desafuero contra Alejandro Moreno, el líder priista llamó cobarde a Noroña y dijo que quiere distraer la atención de las acusaciones que hay en su contra por una mansión de 12 millones de pesos que adquirió en Tepoztlán.

Alejandro Moreno también acusó que las lesiones de Emiliano González eran falsas, luego de que apareciera con collarín y vendaje solo minutos después del altercado: “Es la simulación, es parte del querer amenazar, que van a la fiscalía, que como poder, presionan”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este jueves.