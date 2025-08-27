‘Alito’ vs. Noroña: ¿Qué colaboradores y legisladores terminaron involucrados en la pelea?

Legisladores y personal del Senado intentan contener la pelea entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La Sesión Permanente del Congreso de la Unión se convirtió en un ring de box tras la trifulca que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro ‘Alito’ Moreno (PRI) durante una discusión que llegó a los golpes.

En la tribuna, los ánimos se ‘calentaron’ a tal grado que otros legisladores y colaboradores también resultaron involucrados, algunos incluso fueron agredidos por el senador priista mientras intentaban contener la pelea.

Todo empezó cuando Moreno Cárdenas se acercó para reclamar a Fernández Noroña que no se le había dado la palabra después de que en el Pleno cantaran el Himno Nacional para concluir con los trabajos legislativos.

Entonces, el líder priista subió a la tribuna y empujó violentamente el presidente de la Mesa Directiva del Senado, mientras este le insistía en que parara con las provocaciones. “¿Qué te pasa? No vengas a provocar", protestó Noroña.

Personal del Senado y legisladores intervinieron para detener el altercado entre Fernández Noroña y 'Alito' Moreno.

¿Quiénes estaban presentes en la pelea entre ‘Alito’ y Noroña?

En medio de los manotazos y los gritos, ‘Alito’ empujó con fuerza a uno de los colaboradores de Noroña, identificado como Emiliano González, encargado de las redes sociales del morenista (de lentes y vestido con una camisa verde), quien cayó al suelo tras la agresión.

“El porro violento de ‘Alito’ Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: ‘Alito’ debe ser expulsado”, denunció la senadora de Morena, Andrea Chávez, en su cuenta de X.

Quien tampoco se salvó de los empujones fue la vicepresidenta del Senado, Dolores Padierna, quien se interpuso entre Fernández Noroña y Moreno Cárdenas para detener la pelea, sin embargo, tuvo que moverse a un lado para esquivar los golpes.

Noroña intentó salir del enfrentamiento mientras ‘Alito’ iba detrás de él, pero el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Manilla (de traje azul), alcanzó a jalar al morenista del traje y darle un manotazo antes de que esta saliera del Pleno.

Finalmente, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, junto con personal del Senado, intervino en la gresca para frenar el paso a ‘Alito’ Moreno y permitir que Noroña saliera de la sala.

¿Por qué comenzó la discusión entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña?

Posterior a lo sucedido, Moreno Cárdenas ofreció una conferencia de prensa a los medios en donde dio su versión de los hechos. Desde el patio de la antigua sede del Senado, el senador aseguró que fue Noroña quien empezó con las agresiones.

“De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde, cínico, patán, el senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar como presidente de la Mesa que diera la oportunidad de cumplimiento“, narró el priista.

“Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional, y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo como siempre esta barbaján, este patán? Empujarme”, acusó Moreno Cárdenas pese a que en los videos se observa que él fue el primero en empujarlo.

Por su parte, Noroña, exigió el desafuero de ‘Alito’ Moreno y anunció que él y la bancada de Morena en el Senado presentarán denuncias por daños.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”, agregó.