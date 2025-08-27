Noroña vs ‘Alito’: ¿Por qué inició el pleito a golpes en la Mesa Directiva del Senado?

Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión terminó como inició, ‘caliente’, luego de que este miércoles el presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se enfrentó a golpes con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Al término de la sesión, y luego de haber entonado el Himno Nacional, ‘Alito’ Moreno encaró a Noroña, a quien le reclamó por no haberle otorgado la palabra, luego de que durante la Agenda Política se discutió sobre ‘la traición a la Patria de la oposición por pedir la intervención militar de EU en el país’.

Posterior a la trifulca, Moreno Cárdenas indicó que al ser la última sesión se había pedido que hubiera intervenciones de cada grupo parlamentario, pero Fernández Noroña lo omitió.

“Esperamos a que se cantará el Himno Nacional, y luego le dije que me diera una explicación de lo que pasó ¿Qué hizo? Como siempre, este patán, empujarme”, acusó el priista aunque -como consta en vídeos- él fue el primero en empujarlo.

Cuestionó que para callar y gritarle a la senadora Lilly Téllez sí actúa con hombría.

“¿Ahí si es hombre no? Gritarle a una mujer. Que venga aquí para que le pegue yo sus chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta", dijo ‘Alito’ Moreno.

¿Cuál fue el choque (otro) entre Fernández Noroña y Lilly Téllez?

La última jornada de la Permanente fue ríspida desde que inició la Agenda Política, legisladores del PAN y PRI sostuvieron fuertes discusiones con los integrantes de la Cuarta Transformación.

En el caso de la panista Lilly Téllez, al hacer uso de la palabra en tribuna se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de Morena.

“¿Por qué Sheinbaum está tan desesperada en silenciarme? Usted no me intimida y cada vez hablaré más lejos y con más claridad", dijo la panista.

Sin embargo, el problema surgió porque aludió a Adán Augusto López, quien subió a responder y la llamó “señora telenovela”, y en ese momento, Lilly Téllez intentó interrumpir al tabasqueño.

Esto generó la molestia de Noroña, quien le reclamó elevando el tono de voz que siempre interrumpe y no deja hablar a los legisladores que suben a tribuna.

Este hecho es el que, presuntamente, molestó a Alejandro Moreno, por lo que subió a la Mesa Directiva a encarar a Noroña con quien se jaloneó y lanzaron golpes.

