(VIDEOS) Noroña y ‘Alito’ Moreno se pelean en sesión del Congreso: ‘No me toques’

Los legisladores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se pelearon y empujaron al final de una sesión de la Comisión Permanente.

¡Pelarán de dos a tres caídaaas! El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el senador del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se enfrascaron en una discusión durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Según videos captados del momento, el enfrentamiento, primero a palabras y luego a golpes, se dio luego de que se acabó la sesión y de que se entonara el himno nacional.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Noroña y ‘Alito’?

El priista se acercó a la Mesa Directiva a reclamarle al morenista sobre que no le había dado la palabra durante la sesión.

En días pasados, Noroña criticó la dirigencia de ‘Alito’ Moreno por “demoler exitosamente” al PRI.

"Te estoy pidiendo la palabra“, le grito Moreno a Fernández Noroña. Luego, el morenista le pidió que no lo tocara.

Las cámaras captaron cuando se dan un manotazo y luego comenzaron a aventarse: “Te rompo tu madre”, le dijo ‘Alito’ Moreno a Noroña. “No me toques”, seguía diciendo el morenista.

La senadora Dolores Padierna, quien estaba a un lado de Noroña intentó calmar al morenista, pero también fue empujada tras la agresión de Alejandro Moreno.

En los videos que se captaron del momento, se ve que una persona con playera verde se interpone entre los dos senadores, sin embargo, ‘Alito’ Moreno lo empuja y lo tira al suelo.

Noroña intentó salir del enfrentamiento, pero ‘Alito’ Moreno lo siguió y buscaba asestarle un golpe. Padierna quedó en medio de los golpes que lanzaba el priista hacia el morenista.

En las imágenes se ve a otro legislador, con traje azul, que jala del saco a Noroña cuando este intentaba bajarse de la Mesa Directiva.

El legislador de traje azul, que parece ser el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, le grita a Noroña antes de que este abandone el pleno del Senado.

El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, le frenó el paso al legislador priista para que no siguiera a Noroña.

‘Para enseñarle a respetar a las mujeres’, dice ‘Alito’ sobre la pelea

El senador Alejandro Moreno Cárdenas pidió la presencia de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, en el Patio de la Antigua sede del Senado para seguir el pleito y darle “sus chingadazos”.

“Esperamos a que se cantará el himno nacional, y luego le dije que me diera una explicación de lo que pasó, ¿qué hizo? Como siempre, este patán, empujarme”, acusó el priista aunque -como consta en videos- él fue el primero en empujarlo.

Cuestionó que para callar y gritarle a la senadora Lilly Téllez sí actúa con hombría.

“¿Ahí si es hombre no? Gritarle a una mujer. Que venga aquí para que le pegue yo sus chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta.

“Y ya les dije: es chiquito hermano, por eso lo exhibimos como es, salió corriendo. Es un cobarde”.

El priista amagó con que los golpes puede ser la tónica con la que se siga conduciendo.

“Si llegamos a los golpes o la es lo que ellos construyeron, por defender la democracia”, agregó.

Reacciones de la pelea entre Noroña y ‘Alito’

Tras el enfrentamiento, la senadora Andrea Chávez acusó a Alejandro Moreno de ser un “porro peligroso” y dijo que el señor de playera verde es trabajador del Senado.

“Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de ‘Alito’ Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: ‘Alito’ debe ser expulsado”, señaló.