Noroña critica a ‘Alito’ Moreno por denunciar a Nicolás Maduro: ‘Es caso para un análisis psiquiátrico’

Noroña criticó a 'Alito' Moreno, líder nacional del PRI, y lo consideró como "un caso psiquiátrico".

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, consideró que Alejandro ‘Alito’ Moreno es un caso psiquiátrico, luego de que el priista anunciara una denuncia contra el venezolano ante la Fiscalía mexicana por presuntos nexos con Morena.

“Ahora al presentar esta denuncia. Tengo la impresión que se habla frente al espejo. Es el caso más impresionante para un análisis psiquiátrico. No sé cuál sería el diagnóstico porque yo no le sé al tema, pero es una cosa impresionante, impresionante”, comentó al ser cuestionado en conferencia de prensa.

El presidente nacional del PRI, Alito Moreno, dijo este lunes que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, por tener vínculos con cárteles y reunirse con políticos mexicanos.

Maduro “ha tenido no solo visitas, sino reuniones y participaciones con políticos mexicanos del partido Morena”, dijo el priista en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Las acusaciones hechas por Alito Moreno contra el venezolano y Morena ocurren luego de que Estados Unidos incrementara una recompensa por información para detener a Nicolás Maduro, por considerar que utiliza a los cárteles mexicanos para traficar drogas hacia EU.

Al respecto de la situación, Fernández Noroña se dijo impresionado de que el priista siga con este discurso, el cual fue evidente que perdió la semana pasada en la sesión de la Comisión Permanente, pues se pronunció por la renuncia de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, por los señalamientos que se le hacen sobre el caso de La Barredora.

“O sea, de lo que acusa a los otros él es, y parece no darse cuenta. O es muy cínico, o tiene una concha del tamaño de las tortugas de las Galápagos y creo que le quedan chicas, o trae una cosa mental de diagnóstico urgente. Es impresionante”, agregó.

En las últimas semanas, Alejandro Moreno denunció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Américo Villareal, Rubén Rocha, Marina del Pilar y Alfonso Durazo, gobernadores de Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Sonora, respectivamente.

Además de Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador de Morena en el Senado, y Rutilio Escandón, cónsul en Miami, por presunta protección cuando fueron gobernadores en Tabasco y Chiapas, respectivamente.