Noroña acusa ‘golpeteo político’ contra Adán Augusto por presunta relación con La Barredora

Noroña aseguró que las acusaciones contra Adán Augusto buscan manchar su imagen y afectar a Morena. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de su homólogo, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y aseguró que este es víctima de una campaña de “golpeteo político” porque se le está juzgando públicamente sin que exista una averiguación previa en su contra.

En conferencia de prensa, previa a una asamblea informativa en Villahermosa, el legislador cuestionó: “¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el número de averiguación previa? ¿Cuándo fue citado a declarar? ¿Cuándo el Ministerio Público o un juez solicitó su desafuero?”.

Resaltó que más que buscar golpear al exmandatario, al vincularlo con las actividades delictivas de la organización criminal ‘La Barredora’, los opositores tratan de afectar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Fernández Noroña acusó que sectores de la derecha y algunos medios de comunicación buscan presentarlo como culpable, “enlodando su nombre” y exigiendo que se aparte de la vida pública, sin que haya un procedimiento legal iniciado.

Recordó que, conforme al sistema de justicia de México, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse, incluso cuando existan elementos que lo incriminen.

Precisó que las acusaciones de las autoridades están dirigidas contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo, y no directamente contra López Hernández.

Además, fue reiterativo acerca de que en su momento la oposición no aplicó el mismo criterio contra figuras como Genaro García Luna o el expresidente Felipe Calderón.

Al preguntársele si Adán Augusto López debe dejar su cargo por “lealtad a Tabasco” el senador insistió: “A mi no me hables de cosas abstractas, yo no sé que es la lealtad a Tabasco, a mí dime ¿Qué expediente? ¿De qué se le acusa? ¿Cuándo ha sido citado a declarar?”.

“Ahora resulta que porque la derecha y los medios quieren lincharlo y decir que es culpable o manchar su nombre, ‘mientras te limpias, hazte a un lado’... Cuando haya un proceso abierto contra Adán Augusto López, procederemos en consecuencia; de lo contrario, es un golpeteo”, añadió.

Fernández Noroña arremetió también contra legisladores que han pedido la renuncia de López Hernández, como el priista Alejandro Moreno y la panista Lilly Téllez, a quienes acusó de formar parte del “mundo al revés” y de ser “los rematadores del patrimonio nacional, los racistas y clasistas que odian al pueblo”.

En otros temas, señaló que las decisiones personales respecto al uso de recursos económicos no deben confundirse con las políticas públicas de austeridad.

Dijo estar de acuerdo en evitar abusos como los cometidos por gobiernos anteriores y en combatir la corrupción, pero cuestionó los extremos. “De eso a obligarlo a utilizar calzones de poliéster en lugar de algodón, es otra cosa, porque eso es clasista y racista”.