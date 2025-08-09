Hijos de AMLO Y Felipe Calderón pelean en X: ‘Tu papá se robó la Presidencia’, acusa José Ramón López

José Ramón López Beltrán y Luis Felipe Calderón Zavala, hijos de los expresidentes Andrés Manuel López Beltrán y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente, protagonizaron el viernes un intercambio de mensajes en la red social X por las vacaciones de Andrés López Beltrán.

El pasado 5 de agosto, el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, aclaró en una carta pública que compró un vuelo comercial y se hospedó en un hotel de 7 mil 500 pesos diario.

La carta enviada a la dirigencia de Morena niega las afirmaciones de la oposición que señalaban que López Beltrán se había hospedado en un hotel en Tokio de 50 mil pesos por noche y había viajado en vuelos privados.

Asimismo, el hijo del expresidente de México aseveró que la oposición envió espías para acosarlo durante su viaje.

Hijo de Felipe Calderón se burla de carta de Andrés López Beltrán

Luis Felipe Calderón Zavala se burló el pasado 5 de agosto de la justificación que dio Andrés Manuel López Beltrán en la carta a la dirigencia de Morena, pues aseguró que “jamás había visto una aclaración tan puntual”.

“Si no aclaraba que los 7500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive ‘en la justa medianía, como recomendó Benito Juárez’”, dijo en un primer mensaje en X.

Fue hasta el viernes 8 de agosto que José Ramón López Beltrán, el segundo hijo del expresidente López Obrador, reaccionó al comentario de Calderón Zavala.

El segundo hijo de AMLO, que también estuvo en el ojo público por sus vacaciones en Cancún, compartió una imagen de los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala subiendo a un helicóptero con la pregunta: “¿Tú qué?”.

‘Tu papá se robó la presidencia’, dice hijo de AMLO

Tras este mensaje, Calderón Zavala explicó que su padre llegó a trasladarse en helicóptero presidencial porque era presidente, como ocurre en muchos países, y en los viajes lo acompañó también.

“Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá”, acusó el hijo de Felipe Calderón.

El intercambio de mensaje siguió con López Beltrán reiterando las acusaciones del fraude electoral del 2006, cuando su padre se postuló por primera vez a la presidencia.

“Felipe Calderón no ‘llegó’ a la presidencia: Se la robó con un fraude electoral. Ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público, mientras el pueblo de México se empobrecía más”, acusó José Ramón López.

Calderón Zavala rechazó el señalamiento y aseguró que no hubo ningún fraude, “pero si, después de casi 20 años, por fin tienes evidencia de eso, preséntala, porque siempre llegan con cajas vacías”, señaló.

“No voy a entrar en debate de aeronaves, que seguro costaron menos que los contratos millonarios que les dieron a tu tía y tus cuates”, dijo en su último mensaje contra el hijo de AMLO.

Luego del intercambio de mensajes, el hijo de López Obrador concluyó con: “Ya te dediqué unos minutos, pero ya me aburriste. Adiós”.