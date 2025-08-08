‘Viene de abajo’: Cuando AMLO defendió a Daniel Chávez, dueño del hotel donde vacacionó José Ramón López

En su sexenio, AMLO se refirió al empresario Daniel Chávez como una persona de origen humilde.

El nombre de Daniel Chávez, dueño del resort de lujo en Cancún donde vacacionó José Ramón López Beltrán, ya había sido mencionado desde el sexenio anterior por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO incluso defendió a Daniel Chávez al decir que es una persona de origen humilde que nació en la colonia Agrícola Oriental y nunca olvidó su origen.

“Como Daniel Chávez, en el Tren Maya, es un empresario, yo creo que el más importante en hotelería, pero viene de abajo. Nació en la Agrícola Oriental, ahí vivió. Muy pobre, eran hijos de refugiados españoles y se fue levantando, pero nunca olvidó su origen”, dijo López Obrador en julio de 2024 durante una de sus conferencias ‘mañaneras’.

Daniel Chávez es dueño del complejo Vidanta Rivera Maya, en Cancún, que es un resort de cinco estrellas y fundador de Grupo Vidanta, una empresa dedicada al desarrollo de lujosos resorts a nivel internacional.

Según el perfil que está en la página de web de Fundación Vidanta, Chávez también es desarrollador de proyectos inmobiliarios y de infraestructura turística en México y América Latina.

Actualmente, Grupo Vidanta tiene más de 30 resorts de lujo en destinos turísticos como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán.

¿A dónde se fue de vacaciones José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO?

En redes sociales circularon fotos de las vacaciones de José Ramón López, uno de los hijos de AMLO, en Cancún junto con su esposa e hijos, Salomón y Natalia.

Según el medio de comunicación E-ntorno, José Ramón López Beltrán y su familia se hospedan desde hace dos semanas en el complejo Vidanta Riviera Maya, en Cancún.

El resort de cinco estrellas tiene un costo de 9 mil 800 pesos por noche y en la categoría Grand Luxxe alcanza hasa 30 mil pesos por noche, de acuerdo con E-ntorno.

No es la primera ocasión en la que se cuestionan los recursos del hijo de López Obrador debido a que en 2022 un reportaje de Latinus y Mexicanos conra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que rentaba una lujosa mansión en Houston. Por esa razón el caso se conoció como ‘La Casa Gris’.

José Ramón López Beltrán defiende sus vacaciones en Cancún

Más tarde, López Beltrán se pronunció por la difusión de las fotografías cuando tan solo una semana antes hubo otra polémica por el viaje de su hermano, Andy López Beltrán a Tokio.

“Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia.”, dijo en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X.

El hijo de AMLO aseguró que sí trabaja, pero lo hace en proyectos que “no buscan reflectores ni necesitan aprobación”.

Además, se defendió al decir que las vacaciones familiares no son un lujo, sino un derecho de todos.