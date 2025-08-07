José Ramón López Beltrán responde a críticas por sus vacaciones en Cancún: ‘No soy funcionario’

López Beltrán señaló que tener momento personales o en familiar “no es un lujo, es un derecho”. (Foto: Cuartoscuro / Diseño: EF)

Ante las críticas por sus vacaciones en Cancún, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió contundentemente en redes sociales, argumentando su derecho a la privacidad y al descanso, además de dejar claro que no es funcionario público.

Luego de que circularan dos fotografías de él junto a su hijos Salomón y Natalia durante unas vacaciones familiares, López Beltrán se pronunció por la difusión de estas imágenes en medio de la polémica que también acompaña a su hermano, Andy López Beltrán, por su viaje a Tokio.

“Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia.”, expresó en un mensaje compartido en su cuenta de X.

López Beltrán indicó que pese a las afirmaciones de que “no trabaja”, sí lo hace y desde hace tiempo, aunque en “proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación”.

“No todo se presume ni todo se publica”, aseguró. “Que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención”.

En su publicación de este jueves 7 de agosto, López Beltrán señaló que tener momento personales o en familiar “no es un lujo, es un derecho”, y que “quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado”.

Finalmente, respecto a sus supuestas aspiraciones políticas, indicó que si algún día llegara a participar en la vida pública (“que ahora no es el caso”), lo hará con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo.

¿Dónde fue captado vacacionando José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO?

De acuerdo con el medio de comunicación E-ntorno, desde hace dos semanas José Ramón López Beltrán, junto con su esposa, se hospedan en el complejo Vidanta Riviera Maya, en Cancún, un resort de cinco estrellas propiedad de Daniel Chávez.

En redes fueron difundidas imágenes del hijo de AMLO y su esposa descansando en las albercas del hotel. Una habitación en este complejo ronda los “9 mil 800 pesos por noche en su gama más accesible (The Grand Mayan) y que pueden alcanzar hasta 30 mil pesos por noche en su categoría Grand Luxxe”, detalló E-ntorno.

Considerando que López Beltrán se ha hospedado 14 días en Vidanta Riviera Maya, el costo de su estancia tendría un costo de al menos 137 mil pesos, monto que podría ser mayor si se toman en cuenta los servicios de alimento, spa, actividades exclusivas y traslados.

El hijo de AMLO fue blanco de una controversia similar en 2022, luego de que un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus exhibiera la renta de una lujosa mansión en Houston, que era habitada por López Beltrán. El caso fue conocido como la ‘Casa Gris’.

La polémica de Andy López Beltrán por su viaje a Tokio

Otro de los hijos de AMLO, Andy López Beltrán, tampoco se salva de las críticas. En julio, el secretario de Organización de Morena fue captado vacacionando en el Hotel Okura, un complejo vacacional de cinco estrellas en Tokio.

El hotel, considerado uno de los más exclusivos de Japón, tiene tarifas que oscilan entre 92 mil yenes (alrededor de 11 mil 550 pesos) y 392 mil yenes (aproximadamente 49 mil 213 pesos) por noche.

Las imágenes que circularon en redes sociales también mostraron al hijo de AMLO acompañado por el diputado Daniel Asaf, exmano derecha del expresidente.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que aunque todos tienen derecho al libre tránsito, aquellos que representan la Cuarta Transformación deben comportarse adecuadamente y ser responsables.