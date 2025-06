Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, exige que no lo llamen ‘Andy’: ‘Decirme así es quitarme el legado’

En medio de los señalamientos y críticas respecto a la derrota de Morena en la elección local en Durango, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los medios de comunicación que dejen de llamarlo ‘Andy’, apodo que ganó popularidad antes de decidir involucrarse en la política.

López Beltrán es el secretario de Organización de Morena y fue el operador del partido en Durango durante el proceso electoral para definir presidencias municipales, el cual algunos medios y analistas políticos señalaron como ‘desafortunado’ para un partido que había ganado todos los anteriores comicios por una amplia ventaja.

Durante el pódcast que conduce Luisa María Alcalde, ‘La Moreniza’, leyeron varios titulares que se referían a López Beltrán como ‘Andy’ y a su derrota en Durango, algo que él describió como una forma de minimizar el legado que representa el nombre de su padre.

“No salgo a medios y no respondo porque creo que los medios están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad. Y aprovecho estar aquí para decirles, yo me llamó Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país", dijo.

"El llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango, no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local (Rubén) Moreira, ‘Alito’, (Alejandro Moreno) nunca me mencionaron por mi nombre, porque les da miedo y saben lo que vale el nombre de Andrés Manuel López Obrador”, reiteró.

‘Morena ganó aunque perdió’

Respecto a los resultados en las elecciones en Durango, López Beltrán justificó que Morena había ganado municipios importantes y que el porcentaje de población que gobernarán incrementó.

Acusó a Rubén Moreira, diputado federal del PRI, al gobernador estatal de Durango, Esteban Villegas, y a las autoridades municipales de haber participado en un fraude electoral por la supuesta compra de votos, violencia e intimidación a candidatos y representantes de Morena durante la elección, y otras supuestas inconsistencias en las que el Gobierno estaría involucrado.

Confirmó que estuvo viviendo en Durango por la supuesta advertencia que recibieron sobre que se estaba orquestando una elección de Estado en la entidad.

“Nosotros nos fuimos a vivir a Durango desde hace más de dos meses y esto fue porque tuvimos la información de que en ese estado se estaba organizando una elección de estado. Sabíamos que los presidentes municipales del PRI y el PAN, el gobierno del estado y las autoridades estatales estaban planeando una elección de estado (...). Fue una elección marcada por la violencia, no hay democracia el día de hoy en Durango”, comentó.

Alejandro Moreno responde al hijo de AMLO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió al comentario que hizo López Beltrán en el pódcast. Aseguró que nadie lo va a seguir por quién es, sino por su apellido, pues “no tiene historia ni respeto”.

Acusó a López Beltrán de haber fallado con su encargo como operador de Morena en Durango, pues es uno de los partidos con mayor apoyo a nivel nacional.

“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia”.

“No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara”, escribió Moreno en su cuenta de X.