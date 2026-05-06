Así fue la ‘tiradera’ de Sheinbaum contra Díaz Ayuso: ‘Busca legitimidad de quien adora a Hernán Cortés’

La presidenta Sheinbaum se lanzó contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien está de visita en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘se burló’ y minimizó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, a México y criticó a quienes la invitaron al asegurar que solo buscan legitimidad fuera del país porque ya no tienen apoyo ciudadano.

“¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 6 de mayo.

Además, la presidenta destacó que se canceló el homenaje que realizarían a Hernán Cortés a pesar de los abusos cometidos durante la Conquista.

“Creo que cancelaron lo del homenaje a Cortés. Si porque ya era mucho y les iban a quitar los pocos votos que tienen”, aseguró.

Sheinbaum minimiza visita de Días Ayuso a México

Sheinbaum descartó que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afecte a la normalización de la relación bilateral entre México y España.

“¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia”, señaló la mandataria.

Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, participó en un acto en Frontón de México, donde se representa el musical ‘Malinche’, de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México.

Sheinbaum calificó la visita como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana.

Sheinbaum cuestiona visita de Díaz Ayuso

“Imagínense. Hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana”, sostuvo.

Además, cuestionó los motivos del viaje a México de la dirigente madrileña, al considerar que los opositores mexicanos “piensan que eso les va a dar legitimidad aquí”.

La mandataria mexicana remarcó que, aunque Díaz Ayuso es una de las representantes de la derecha española, México es un país abierto, por lo que “tiene derecho a venir a México. México es libre. Nadie debe oponerse a que ella venga”, pero subrayó que ello no excluye el debate público sobre sus posiciones.

“Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pero nosotros no le cerramos la puerta a nadie”, agregó.

La visita de Díaz Ayuso a México, quien recorrerá varios estados del país, generó reacciones encontradas en el ámbito político, en un contexto de polarización entre el oficialismo y sectores opositores, así como de debate sobre la relación histórica entre México y España.

*Con información de EFE